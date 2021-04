CEDC z nowym winem Carlo Rossi Refresh Tropical Moscato

W ramach linii Carlo Rossi Refresh dostępnych jest także pięć popularnych wariantów smakowych bazujących na: brzoskwini, truskawce, granacie, owocach leśnych oraz słodkich cytrusach. Produkty z linii Carlo Rossi Refresh sprawdzą się jako aperitif lub dodatek do deserów.

– Zbliżające się lato posłużyło nam jako inspiracja do stworzenia kolejnej wyjątkowej propozycji produktowej z linii Carlo Rossi Refresh. Tym razem do dostępnych już wariantów – czerwonych, różowych i białego – dołącza kolejne, białe, powstałe z cenionego szczepu winogron Moscato. Wyczuć w nim można wyraźne nuty słodyczy i niezwykły aromat egzotycznych owoców. To prawdziwa wakacyjna mieszanka smaków. Naszą nowość charakteryzuje też wyższa zawartość alkoholu w porównaniu do innych produktów Carlo Rossi Refresh, czyli 10,5%. Nie mam wątpliwości, że nasza nowa propozycja będzie idealnym uzupełnieniem ciepłych wieczorów, a wielowymiarowy smak pozwoli poczuć się niczym w dalekim i egzotycznym zakątku świata – mówi Adam Jęda, Marketing Manager win Carlo Rossi.

Poszerzenie portfolio Carlo Rossi i wprowadzenie nowego produktu na rynek wsparte jest kampanią digitalową, ekspozycjami w sklepach oraz działaniami PR. Carlo Rossi Refresh Tropical Moscato dostępne będzie od kwietnia br. w butelkach o standardowej pojemności 750 ml, a jego sugerowana cena to 24,49 zł.

CEDC jest czołowym producentem wódki na świecie oraz największą w Europie środkowej i wschodniej zintegrowaną firmą z branży napojów alkoholowych. Firma produkuje i sprzedaje znane marki z segmentu wódek, jak m. in.: Żubrówka, Bols, Soplica, Absolwent, Green Mark, Zhuravli, Parliament, Royal oraz wiele innych, eksportowanych do ponad 50 krajów świata. CEDC jest także wiodącym importerem napojów alkoholowych w Polsce, Rosji i Węgrzech. W Polsce CEDC oferuje najbardziej znane marki alkoholi na świecie, jak np.: Metaxa, Remy Martin, Carlo Rossi, Grant’s, Jägermeister, Gancia, Campari, Cinzano czy Old Smuggler.