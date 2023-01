Coraz więcej marek alkoholowych jest sygnowanych znanym nazwiskiem. - Celebryci i promotorzy nie są już tylko "przyklejeni" do produktu, ale je tworzą i stają się lub są ekspertami w danej dziedzinie – mówi w rozmowie z portalspozywczy.pl, Wojciech Bortkiewicz, ekspert rynku żywności i napojów, były dyrektor komercyjny marketingu wódek w CEDC.

W Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich kilku lat liczba celebrytów zaangażowanych w sygnowanie alkoholi powiększyła się prawie 10-krotnie. W 2018 roku było ich mniej niż 40, a w 2022 roku już ponad 350 marek było powiązanych ze znanymi nazwiskami. Czy ten trend dotarł także do Polski? O komentarz poprosiliśmy Wojciecha Bortkiewicza.

Bruce Willis - promocja wódki Sobieski i udziały w Belvedere

Jak podkreśla nasz rozmówca, na polskim rynku "coś zaczęło się dziać", choć do tej pory znane nazwisko służyło raczej do rekomendacji produktu niż określało właściciela czy kreatora marki. Może był jeden wyjątek.

- W 2009 roku Bruce Willis w zamian za promocje wódki Sobieski otrzymał akcje firmy Belvedere, jednak nie był on kojarzony jako udziałowiec, lecz właśnie jako promotor, twarz marki. Wcześniej była też Żołądkowa Gorzka., która mocno „korzystała z celebrytów”. Reklamowali ją: Marek Włodarczyk, Maryla Rodowicz, Krzysztof Kowalewski, Andrzej Grabowski, Tomasz Karolak. Obecnie promuje ją Bogusław Linda, który wcześniej brał udział w promowaniu innych marek alkoholowych takich jak wódka BOLS czy whisky Johnnie Walker - wymienia Wojciech Bortkiewicz.

Alkohole Janusza Palikota, Marka Kondrata i Roberta Makłowicza

Co zatem się zmieniło? Zdaniem naszego eksperta, głównie zaangażowanie znanych osób w biznes czy produkcję trunku. Dziś znane twarze nie są tylko "przyklejone" do produktu, ale je tworzą i stają się lub są ekspertami w danej dziedzinie.

- Weźmy na przykład Janusza Palikota, który w swojej karierze był zawsze mocno związany z biznesem alkoholowym. Najpierw Ambra, potem Polmos Lublin , dziś Tenczynek i Manufaktura Piwa, Wódki i Wina. On jest ekspertem w tej dziedzinie, a jednocześnie osoba publiczną, rozpoznawalną i kompetentną w danej kategorii. Inny dobry przykład to Marek Kondrat i jego Wina Wybrane. Ten doskonały skądinąd aktor przez lata wypracował sobie pozycję eksperta winiarza i z sukcesem operuje w branży. Podobną drogą podąża Robert Makłowicz sygnując kolekcję win w popularnym dyskoncie. Myślę, że ci celebryci są dobrze dopasowani do kategorii, a właśnie w tym tkwi sztuka – mówi Wojciech Bortkiewicz.

Jak podkreśla, gwiazdy - oprócz rozpoznawalności - dają markom swój charakter.

Piwa kraftowe i ich twórcy

- Po latach globalizacji i wielkich marek konsumenci zaczęli szukać produktów, które są małe, lokalne, i o których można się dowiedzieć skąd pochodzą, kto i jak je wyprodukował – dodaje Bortkiewicz.

Jego zdaniem, dobrym przykładem w branży alkoholowej jest rozwój piw kraftowych. Może nie ma tutaj zbyt wielu celebrytów, ale jest w niej bardzo dużo "człowieczeństwa".

- Cała kategoria piw kraftowych wyszła ze środowiska domowych piwowarów, którzy zbudowali jej cechy funkcjonalne, na przykład kreując różne style piwa, smaki, stosując nieznane dotąd dodatki i surowce, cechy emocjonalne np. buntując się przeciw koncernowości oraz jakości i smaku piwa masowego. Oni także zintegrowali środowisko przez festiwale piwa, akcje crowdfundingowe, grupy w mediach społecznościowych czy kanały na YouTube. Za większością tych marek stoją konkretni ludzie, a kiedy marki zachowują się jak ludzie demonstrując swoje wartości i emocje - rozwijają silniejsze więzi z konsumentami – mówi Wojciech Bortkiewicz.

Znana osoba prowadziła auto pod wpływem alkoholu

Jak zauważa nasz rozmówca, istnieją także wyzwania w promocji alkoholi przez znane osoby.

- Nigdy nie wiadomo co człowiekowi może się przytrafić. Weźmy na przykład sytuacje, gdy znana osoba popełnia wykroczenie prowadząc samochód pod wpływem alkoholu. Co jakiś czas takie właśnie informacje obiegają media. Co by było, gdyby była zaangażowana w tworzenie czy promowanie marki alkoholowej? Chyba można sobie to wyobrazić. Dla marki byłby to potencjalny kryzys – dodaje Bortkiewicz.

