Rekordowa inflacja i drożyzna sprawiają , że Polacy rezygnują z zakupu części produktów. Jak rosnące ceny wpływają na zakupy alkoholi, a dokładnie win, rozmawiamy z Mariuszem Glenszczykiem, prezesem zarządu w spółce TiM.

Inflacja i rosnące ceny produktów na sklepowych półkach przekładają się na wybory konsumenckie. Czy sklepowa drożyzna spowodowała, że konsumenci zrezygnowali z win premium na rzecz tych tańszych?

– Jeśli chodzi o konkretne kanały dystrybucji, to zdecydowanie tak. Dyskonty, które stanowią obecnie prawie połowę obecnych sieci rozproszenia i sprzedaży w kraju, jeżeli chodzi o alkohol, odnotowują przetasowanie ze strony alkoholi wyższej kategorii cenowej w stronę tych o umiarkowanej cenie odziaływania na portfel klienta – stwierdził Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu w spółce TiM.

– Natomiast w ujęciu holistycznym, brandy, które mają zachowaną dobrą jakość do ceny z poprzedniego okresu, odnotowują stabilność, a wręcz nawet wzrosty sprzedaży. W związku z powyższym, jeżeli dobrze prowadziliśmy określone brandy i klienci zbudowali relacje zaufania z produktem, to te produkty właściwie neutralnie przechodzą to zjawisko, nawet z korzyścią na ich zwiększenie sprzedaży, dlatego że klienci wiedzą, za co płacą – dodał.

Konsumenci doceniają jakość win

Mimo rosnących cen produktów, część klientów jest w stanie zapłacić więcej za dobrej jakości wina.

– Marki, które zbudowaliśmy na bazie dobrze opisanych win, chodzi o jakość tych win, fantastycznie się bronią i klienci nie maja problemu, żeby wydać na nie trochę więcej pieniędzy – podsumował prezes spółki TiM.

