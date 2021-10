Ceny wódki idą w górę. Branża alkoholowa komentuje decyzje rządu

Ceny wódki i innych alkoholi wzrosną od nowego roku. Jak decyzje rządu są odbierane przez producentów wyrobów alkoholowych? O tym będziemy m.in. dyskutować podczas tegorocznego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 27-10-2021, 11:45

Ceny wódki i innych alkoholi wzrosną od nowego roku. Będziemy o tym debatować podczas FRSiH. /fot. PTWP

W piątek do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Przewiduje on podwyższenie akcyzy na alkohol o 10 proc. w 2022 r. W latach 2023-2027 akcyza na wyroby alkoholowe ma rosnąć o 5 proc. co roku. Projekt przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry.

Według założeń rządu półlitrowa butelka wódki podrożeje do 2027 r. o ponad 6 zł.

Decyzje rządu odnośnie akcyzy będziemy komentować podczas debaty poświęconej branży alkoholowej, która odbędzie się 8 listopada w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Udział w debacie potwierdzili:

* Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu TiM SA

* Andrzej Olkowski, prezes Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich, członek zarządu Browaru Kormoran.

* Janusz Palikot, prezes Manufaktury Piwa Wódki i Wina SA.

* Anna Sułek, dyrektor zarządzająca Kondrat Wina Wybrane

* Marek Sypek, prezes zarządu Stock Polska Sp. z o.o.

Debata rozpocznie się 8 listopada 2021 r. o godz. 15.30 w Hotelu Sheraton w Warszawie.

Cały czas można rejestrować się na FRSIH2021

Zobacz pełną agendę Forum Rynku Spożywczego i Handlu