W rankingu Taste Atlas za najlepszy styl piwa na świecie zostało uznane grodziskie. Od zawsze piwo grodziskie warzone było w browarze w Grodzisku, jednak obecnie Browar Grodzisk nie używa nazwy “piwo grodziskie” lecz jedynie “piwo z Grodziska”.

Krzysztof Panek, prezes Browaru Grodzisk twierdzi, że wyjaśnienie nie jest skomplikowane.

Przyznaje jednak, że choć sprawa była prosta, to proces trwał wiele lat.

- Do czasu jego zakończenia, nie chcąc działać wbrew prawu, wprowadziliśmy etykiety ze znakiem graficznym nawiązującym do starej etykiety piwa grodziskiego, jednak z nazwą "Piwo z Grodziska". Gdy w końcu wygraliśmy sprawę, mieliśmy spory zapas starych etykiet; teraz te etykiety już się nam kończą i na nowych pojawi się już nazwa "piwo grodziskie" - dodaje.

Styl piwa grodziskiego jest rozpoznawany wśród znawców, choć niekoniecznie wszyscy go próbowali.

- Byłem ostatnio na Craft Brewers Conference w Nashville i rozmawiałem z wieloma piwowarami - gdy tylko mówiłem, że jestem z Browaru Grodzisk, wzbudzałem wielkie zainteresowanie, wszyscy mieli sporo pytań i z uznaniem wypowiadali się o naszym piwie. Niestety, nie przekłada się to na konsumpcję. We wspomnianym na początku naszej rozmowy rankingu (Taste Atlas - przyp. red.) pierwsze trzy miejsca zajęły piwa historyczne jak belgijski lambic, którego pije się na świecie może trochę więcej niż grodziskiego, ale to też nie są wielkie ilości, a wolumen spożycia lambica spada - mówi nam Krzysztof Panek.