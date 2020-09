Cieleśnica SA przedłuża zapisy na akcje w crowdfundingu

- W związku ze wzrostem zainteresowania zapisami na akcje Cieleśnicy SA, które obserwowaliśmy w pierwszych dniach września, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu emisji do 8.10.2020 r. Mamy nadzieję, że dodatkowy czas pozwoli państwu w pełni zapoznać się z naszym prospektem emisyjnym, co na pewno ułatwi podjęcie decyzji dotyczącej inwestycji w polską gospodarkę – informuje spółka.

- Stając się akcjonariuszem, nie tylko zostajecie państwo współwłaścicielami Cieleśnicy SA,

ale możecie także korzystać z dedykowanych rabatów, które przysługują wyłącznie gronu inwestorów – podano.

Pałac Cieleśnica znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie starej gorzelni i winiarni. Miejsce to działało nieprzerwanie do 2007 roku. Biorąc pod uwagę przywiązanie do tradycji spółki Cieleśnica, kwestią czasu było nabycie obiektu przez markę. Tak też się stało. W 2019 roku spółka wraz z inwestorami kupiła Fabrykę Wódek Gatunkowych, chcąc wskrzesić produkcję spożywczą w zabytkowej winiarni, jak i wykorzystać potencjał gorzelni. Celem emisji akcji Cieleśnica jest stworzenie w niej muzeum gorzelnictwa, w którym odbywałyby się także warsztaty branżowe.

Z kolei remont i wyposażenie winiarni pozwoli na wznowienie produkcji alkoholi, nawiązującej do historii miejsca. W planach jest rzemieślnicze wytwarzanie m.in. miodów pitnych, wódek, likierów czy nalewek, a także piwa. Przy muzeum będzie działał sklep oferujący produkty marki. Zabytkowa fabryka wódek będzie działać pod marką Manufaktura Cieleśnica.

Przedsiębiorstwo Cieleśnica tworzą następujące marki: Pałac Cieleśnica, Manufaktura Cieleśnica oraz Cieleśnica 1835. Za firmą stoi Barbara Chwesiuk, założycielka i właścicielka znanej marki odzieżowej Bialcon.

Manufaktura Cieleśnica od 2015 roku działa z sukcesem w branży spożywczej. Marka zajmuje się produkcją m.in. przetworów, mieszanek herbaciano-ziołowych czy syropów. Rzemieślnicze metody produkcji idą w parze z wykorzystywaniem naturalnych składników wprost z własnego ogrodu i sadu, pasieki, jak i od lokalnych przedsiębiorców. Wyjątkowe smaki produktów to z kolei wynik odtworzenia tradycyjnych receptur, jak i sięgnięcia po innowacyjne rozwiązania.