Jakub Nowak, prezes JNT Group, w rozmowie z nami opowiedział m.in. o oczekiwaniach branży winnej wobec nowego rządu. / fot. PTWP

Prezes JNT podsumuje kończący się rok i mówi o strategii na kolejne lata

Zbliża się koniec 2023 roku, jaki to był czas dla grupy JNT?

Jakub Nowak, prezes JNT Group: mogę powiedzieć z całą świadomością, że był to bardzo udany rok. Jest to oczywiście wypadkowa poprzedniego roku, bo przy tych dużych zmianach, które były na rynku w poprzednim roku, zdefiniowaliśmy sobie taką strategię na kilka lat do przodu i próbowaliśmy przewidzieć, jak zachowa się konsument. Myślę, że bardzo dobrze nam to wyszło i dopasowaliśmy ofertę do czasów, czyli daliśmy dużo takich produktów racjonalnych. Oprócz naszych bardzo znanych marek jak Monte Santi czy Grzaniec Galicyjski, które wzbogaciły się o nowe warianty, dodaliśmy też dużo produktów o większych pojemnościach, dzięki czemu wygraliśmy dużą część rynku. Dzisiaj mogę powiedzieć, że tym wygraliśmy i jest to na pewno wypadkowa ciężkiej pracy w poprzednim roku, bo to był taki test dla każdej firmy w tym zmieniającym się otoczeniu, jak z tego wybrnąć obronną ręką i jak myśleć nie tylko krótkofalowo, ale na kilka lat do przodu. Mogę powiedzieć, że to był bardzo dobry rok dla naszej grupy. Urośliśmy o kilkanaście procent, rozwinęliśmy ekspansję międzynarodową, otworzyliśmy spółkę w Rumunii, pozyskaliśmy nowe kraje, jeśli chodzi o eksport, tak że mogę powiedzieć, że jest to bardzo dobry rok i bardzo obiecująco też to wygląda na najbliższe lata.

Jaka jest zatem strategia spółki na rok 2024?

Myślę, że ten kurz już opadł. Wiemy, jak się konsument zachowuje. Mówimy, że on się zachowuje racjonalnie, czyli jakby nauczył się żyć w nowej rzeczywistości. Często pozmieniał swoje nawyki zakupowe, w niektórych przypadkach zamiast zrezygnować z wina, po prostu zamienił je na tańszy zamiennik, tak że widzimy tutaj tę fluktuację wewnątrz półki wina. Bardzo dobrze to zaadresowaliśmy i druga taka nasza noga, która bardzo mocno ożywiliśmy w poprzednim roku, to kategoria cydru. Zainwestowaliśmy w cydry aromatyzowane. W lipcu 2022 jako Polska Rada Winiarstwa udało nam się do ustawy winiarskiej dodać definicję cydru aromatyzowanego, dzięki czemu skorzystaliśmy z tego trendu na aromatyzowanie produktów, bo trend jest widoczny w każdej kategorii m.in. w piwach i wódkach smakowych. Kiedy dodaliśmy cydry aromatyzowane, natychmiast zmieniliśmy dynamikę cydru. My podwoiliśmy sprzedaż i zyskaliśmy dużą część udziałów. Na pewno to jest coś, co napawa optymizmem na przyszłość, jeśli chodzi o kategorię cydru.

Obniżka akcyzy na cydr i ustawa o wychowaniu w trzeźwości wyzwaniem dla nowego rządu

Mówiąc o cydrze, apelowali Państwo razem z innymi producentami cydru o obniżkę akcyzy na cydr. Ostatecznie to nie doszło do skutku. Czy będą Państwo dalej rozmawiać z nowymi rządzącymi na ten temat?

Paradoksalnie mogę powiedzieć, że to już była trzecia obietnica, którą dostaliśmy od rządu, że akcyza będzie zniesiona. Mało tego, w tym roku ustawa przed wyborami trafiła do Sejmu, ale niestety na ostatnim posiedzeniu Sejmu nie została przegłosowana jak 15 innych dużych ustaw. Politycy rozbiegli się po wiecach wyborczych, zamiast dokończyć to, co obiecali. Mieliśmy już trzeci raz obiecane zniesienie akcyzy, a to jest bardzo ważne, bo jabłko jest naszym głównym surowcem i jest to kolejny impuls, żeby tę kategorię rozwinąć. Mam nadzieję, że ustawa cały czas jest, tak że to jest tylko kwestia przegłosowania, bo to jest część dużej ustawy akcyzowej i jakby ta część o cydrach jest tylko jej małym dodatkiem, to są w zasadzie 2 zdania, że ta stawka jest zerowa, tak że mamy nadzieję, że zostanie dotrzymana obietnica, bo trzeba dbać o polski surowiec, bo to daje kolejny mocny impuls dla kategorii cydrów.

Czy Pana zdaniem obniżka akcyzy rozwinie jeszcze bardziej rynek cydru w Polsce?

Na pewno pierwszym dużym impulsem było wprowadzenie do ustawy cydrów aromatyzowanych. To bardzo mocno ożywiło kategorię i pierwszy raz od wielu lat kategoria urosła, a nie spadła i to jest właśnie zasługa tej zmiany, którą wspólnie z kolegami z Polskiej Rady Winiarstwa udało nam się wdrożyć. Jak najbardziej obniżka akcyzy pomoże. Proszę zauważyć, że koszt produkcji cydru jest wielokrotnie większy niż piwa, a piwo nie ma swojej ustawy branżowej. My musimy używać minimum 60% soku, czyli jakby ten koszt w stosunku do piwa jest dużo wyższy, a mamy w Polsce produkty cydropodobne jak np. piwo Somersby, które na całym świecie jest cydrem, a w Polsce jest piwem. Wynika to tylko i wyłącznie z tego, że jest niższa akcyza, niższy koszt produkcji i jeszcze można ten produkt reklamować. Zniesienie tego podatku akcyzowego na cydr da duże możliwości. Jesteśmy jako branża absolutnie za tym.

Jakie są jeszcze inne oczekiwania branży wobec nowego rządu?

Przede wszystkim ważne jest uporządkowanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Jest ustawa bodajże z 1982 roku, czyli ustawa z czasów, gdzie jeszcze nie było internetu, czyli jest absolutnie niedopasowana do dzisiejszych czasów. To jest coś, co bardzo mocno chcemy, żeby było uporządkowane. Kolejne rządy wyrzucają ten temat do śmietnika albo odkładają na półkę, a nie możemy funkcjonować w 2023 roku z przepisami z 1982 roku, bo to jest jakiś absurd. Można powiedzieć tam wiele zdarzeń gospodarczych nie było, między innymi nie było internetu, tak że wywołuje to dużo konfliktów wewnątrz branży, bo z jednej strony nie jest to zakazane, a z drugiej nie jest też dozwolone, więc musi ktoś to opisać, na nowo zdefiniować, po prostu uporządkować, na pewno by to bardzo ułatwiło życie całej branży.

Dziękuję za rozmowę.

