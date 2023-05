Rynek piwa w Polsce zmienił się i przez ostatnie lata odnotował spadki. W rezultacie mamy na rynku nadwyżkę mocy produkcyjnych i odczuwamy to również u nas w Grupie. Żeby być wydajną i efektywną firmą, musimy skoncentrować nasze wolumeny w czterech, a nie pięciu browarach. Stąd też decyzja o zamknięciu browaru w Leżajsku- powiedział w rozmowie z nami Simon Amor, prezes Grupy Żywiec.

Simon Amor, prezes Grupy Żywiec, w rozmowie z nami opowiedział strategii Grupy na ten rok i kolejne lata. / fot. materiały prasowe

Jaka przyszłość czeka browar w Leżajsku?

Jakub Szymanek: Dużo dzieje się w tym roku w Grupie Żywiec, m.in. zamknięcie Browaru Leżajsk, wyjście z GPW. Jak to wszystko wpływa na budowanie strategii Grupy?

Simon Amor, prezes Grupy Żywiec: Wierzymy w długofalowy potencjał rynku w Polsce i mamy swoją strategię rozwoju. Chcąc budować silną firmę na przyszłość, musimy jednak analizować otoczenie i dostosować się do sytuacji i być efektywną organizacją.

Rynek piwa w Polsce zmienił się i przez ostatnie lata odnotował spadki. W rezultacie mamy na rynku nadwyżkę mocy produkcyjnych i odczuwamy to również u nas w Grupie. Żeby być wydajną i efektywną firmą, musimy skoncentrować nasze wolumeny w czterech, a nie pięciu browarach. Stąd też decyzja o zamknięciu browaru w Leżajsku.

Zdaję sobie sprawę z tego, że o ile z punktu widzenia rozwoju firmy i strategii, to jest niezbędna zmiana, to ma ona jednak negatywny wpływ na naszych pracowników i społeczność Leżajska, dlatego robimy wszystko co w naszej mocy, aby zapewnić im jak najlepsze wsparcie. Chcemy znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla tej sytuacji.

Wyjście z GPW, chociaż ma wymiar nieco symboliczny, ze względu na długą tradycję obecności spółki na parkiecie, jest naturalnym krokiem po zmianie struktury własnościowej i skupieniu akcji w ręku jednego właściciela.

Czy już wiadomo, kiedy zapadnie ostateczna decyzja co do Browary Leżajsk i kto zostanie nowym właścicielem?

Pomimo naszych pierwotnych założeń, że w obecnych warunkach rynkowych nie będzie zainteresowania zakupem browaru, w ostatnich tygodniach otrzymaliśmy wstępne deklaracje złożenia oferty. To zainteresowanie pochodzi od podmiotów z różnych branż i dotyczy różnego zakresu aktywów, łącznie z całym browarem. W efekcie zdecydowaliśmy się opóźnić podjęcie ostatecznej decyzji odnośnie browaru do czasu zakończenia rzetelnego przeglądu i oceny wiarygodności i komercyjnego sensu tych propozycji. Szacujemy, że w połowie lata będziemy mieli jasność, czy jest wiarygodna oferta na stole.

Analizując obecną sytuację na rynku piwa, podjęte przez Grupę Żywiec decyzje, na czym Grupa będzie się koncentrować w tym roku i kolejnych latach?

Na pewno będziemy koncentrować się na tym, żeby zapewnić wzrost w kategorii, w której działamy, ale też chcemy budować nasze udziały w rynku. Analizując całą kategorię, widzimy potencjał szczególnie w tych obszarach, które rozwijają się w ostatnich latach jak piwa bezalkoholowe i piwa smakowe.

