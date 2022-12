Alkohole i używki



Co dalej z oznaczeniem Polska Wódka?

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 14-12-2022, 13:49

Choć o ustawową definicję polskiej wódki producenci walczyli od lat, dziś tylko 5 proc. produkowanej w kraju wódki nosi oznaczenie Polska Wódka. Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy i co robi branża, by to zmienić?

Tylko 5 proc. produkowanej dziś w Polsce wódki nosi oznaczenie Polska Wódka. fot. PAP