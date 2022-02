Co kryją etykiety alkoholi rzemieślniczych?

Autor: Marcin Młodożeniec, 40procent.pl

Data: 09-02-2022, 10:57

Co mówią nam etykiety polskich alkoholi rzemieślniczych? fot. mat. pras.

Niedawno na rynku pojawił się nowy rocznik okowit Podola Wielkiego. W miejscowości o tej samej nazwie działa jedna z wiodących polskich gorzelni rzemieślniczych prowadzona przez państwa Paszotów. Premiera trunków to dobry pretekst do tego, aby przyjrzeć się temu, co może powiedzieć nam etykieta okowit tworzonych metodami rzemieślniczymi.

Alkohol od pola do butelki

Podole Wielkie należy do nielicznych gorzelni, które w pełni kontrolują proces produkcji alkoholu – od pola do butelki. Skoro surowiec ma takie znaczenie, warto być w 100% pewnym jego źródła. Tą gwarancję dają własne uprawy i wpływ na przechowywanie już po zbiorach. Podole Wielkie podkreśla wykorzystywanie do produkcji alkoholi własnych plonów poprzez podawanie na etykiecie nazwy pola, z którego pochodzą.

Okowita stworzona z jęczmienia pochodzącego z własnych upraw - producent podaje na etykiecie nawet nazwę pola.

O znaczeniu selekcji surowca w okowitach

W najnowszym roczniku Podole Wielkie prezentuje na etykiecie nie tylko nazwę surowca, ale i jego odmianę. W produkcji okowit i podobnych jej destylatów, selekcja surowca ma olbrzymie znaczenie. Kilka kilogramów nadpsutych ziemniaków czy stęchłego zboża może zepsuć całą partię destylatu. Gorzelnik chce tego za wszelką cenę uniknąć, dlatego w Podolu Wielkim oraz u innych producentów okowit premium, surowiec jest starannie dobierany i sprawdzany. W roczniku 2020 producent postanowił pokazać, że gorzelnik może wpływać na profil smakowy trunku na wielu etapach i nawet z dokładnie tego samego surowca potrafi stworzyć znacząco różniące się od siebie trunki. Tym razem, z tej samej odmiany ziemniaka stworzono tu dwie różne okowity – Innovator oraz Innovator Alter Ego.

Podole Wielkie podaje na etykiecie nie tylko rodzaj użytego surowca, ale też jego gatunek.

Roczniki okowit też mają znaczenie

Podobnie jak w przypadku chociażby wina, warunki pogodowe wpływają na charakterystykę surowca, co przekłada się na profil powstałego z niego alkoholu. W przypadku Podola Wielkiego, okowity nie są produkowane z winogron a przede wszystkim ze zbóż i ziemniaków. Nie tylko jednak warunki pogodowe mają znaczenie. Różnice w prowadzonych procesach zacierania, fermentacji, destylacji a nawet leżakowania, wpływają na to, że każdego roku powstające z tych samych surowców alkohole, różnią się między sobą.

Poszczególne roczniki okowit różnią się pomiędzy sobą smakiem i aromatem.

Okowity w limitowanych seriach

Większość okowit powstaje w krótkich limitowanych seriach, często ograniczanych do jednego rozlewu. Rodzaj, jakość użytego surowca, czy sposób prowadzenia destylacji – to wszystko wpływa na wydajność. W Podolu Wielkim, wielkość partii to najczęściej kilkaset lub tysiąc-kilkaset butelek. Producent podaje ile dokładnie sztuk danego rocznika zostało wyprodukowanych.

Destylaty rzemieślnicze często powstają w krótkich, limitowanych seriach. Ziemniak Innovator w wydaniu Alter Ego to zaledwie 568 butelek.

Etykieta okowity pokazuje, co jest ważne

Etykieta może być też nośnikiem tego, co jest ważne dla producenta. W tym przypadku, Podole Wielkie podkreśla rolę ludzi w procesie tworzenia alkoholu. Na etykiecie rocznika 2020 znajdziemy wizerunek Pana Mariana Hermanna, pierwszego pracownika gospodarstwa. Podole Wielkie, każdego roku, honoruje w ten sposób innego członka załogi.

Podole Wielkie na etykietach kolejnych roczników utrwala wizerunki kluczowych osób dla gorzelni.

Profile smakowe okowit

Większość okowit to alkohole o walorach degustacyjnych, tzn. m.in., że można (a nawet powinno się) podawać je w temperaturze pokojowej w kieliszkach, które pomogą poczuć złożony zapach i smak trunku. Okowity istotnie różnią się między sobą w zależności od producenta, wykorzystanego surowca, aparatury do destylacji i samego sposobu prowadzenia procesu produkcji. Dlatego niektórzy producenci podają na etykietach jak smakują ich alkohole, aby konsument wiedział, czego może się spodziewać. Tak też jest w przypadku najnowszej linii trunków z Podola. Przykładowo, etykieta Ziemniaka 2020 w wydaniu Alter Ego mówi nam, że alkohol ma dymny, jabłkowo-ziemniaczany aromat i skrobiowy, lekko słony smak.

Okowity istotnie różnią się między sobą smakiem i aromatem, dlatego niektórzy producenci podają na etykiecie walory trunku.

Etykieta alkoholu przenosi do świata online

Etykieta może być także pomostem do świata online. Najnowsze wydanie okowit z Podola Wielkiego posiada nadrukowany kod QR. Prowadzi on do krótkiego filmiku, w którym przedstawiciel marki mówi o trunku i jego smaku.

QR kod prowadzi do krótkiego wideo z informacjami na temat produktu.

- Etykieta może być całkiem pokaźnym źródłem wiedzy na temat trunku, który zamknięty jest w butelce. Rzemieślnicy często dbają o to, aby konsument miał jak najpełniejszą informację o tworzonym przez nich alkoholu. Dzięki temu, poza zapachem i smakiem, można doszukiwać się w nich ciekawych historii - podsumowuje Marcin Młodożeniec, twórca i autor bloga 40procent.