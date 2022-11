Sezon piwny za nami. Nie powoduje to jednak, że browary mają urlop i odpoczywają po sezonie. Wręcz przeciwnie, branża cały czas pracuje nad nową ofertą. Na czym aktualnie koncentrują się browary, a jakich piw szukają konsumenci, pytamy Marka Skrętnego, dyrektora marketingu i rozwoju w Browarze Amber.

Jakie są obecne trendy w branży piwnej?

Zdaniem Marka Skrętnego wzrost sprzedaży piw z owocowymi dodatkami oraz zwrot ku piwom niskoalkoholowym i bezalkoholowym, to trendy, które z branżą piwowarską pozostaną na dłużej. Podobnie jak zaangażowanie browarów w kwestie ochrony klimatu i rozwój lokalnych społeczności.

– Co naturalne, branża reaguje na zmianę zachowań i oczekiwań klientów. W jednych browarach dzieje się to szybciej, w innych wolniej. Natomiast te trzy zjawiska, a więc wzrost produkcji i sprzedaży piw z owocowymi dodatkami, piw niskoalkoholowych i bezalkoholowych oraz większe zaangażowanie środowiskowe i społeczne browarów, to trendy, które w moim przekonaniu najbardziej definiują dziś rynek piw w Polsce i w najbliższym czasie tylko będą zyskiwały na znaczeniu – mówi Marek Skrętny, dyrektor marketingu i rozwoju w Browarze Amber.

Piwa z dodatkami zyskują na sile

Piwa z nieoczywistymi dodatkami mają się coraz lepiej. Browary prześcigają się w kolejnych propozycjach, a wszystko po to, by sprostać oczekiwaniom coraz bardziej świadomych piwoszy. Owoce są obecne w całym piwnym spektrum, od radlerów z dużych browarów po mniej oczywiste style z browarów rzemieślniczych. Co więcej, premiery piw z zaskakującymi dodatkami odbywają się przez cały rok. Natomiast jesienią piwną podstawę dla eksperymentów stanowią tak charakterystyczne dla tej pory roku style jak Koźlak czy Barley Wine.

– Dzisiejszego konsumenta cechuje zdecydowanie większa otwartość na nietypowe style i dodatki – zauważa Marek Skrętny. – Co więcej, piwosze pokochali eksperymenty i chętnie sięgają po piwa z nieoczywistymi dodatkami. Wręcz oczekują od nas efektu zaskoczenia – przekonuje.

Między innymi dlatego Browar Amber tej jesieni wprowadza do sprzedaży dwa piwa z serii Po Godzinach, naturalnie z nieoczywistymi dodatkami. W tym przypadku są to daktyle i czeremcha.

– Zainspirowani historią piwowarstwa postanowiliśmy dodać do piwa daktyle, których używano już 6 tys. lat temu. Nasza nowość, czyli Barley Dessert to esencjonalny Barley Wine, czyli styl łączący cechy charakterystyczne dla piwa i wina, wzbogacone wspomnianymi dakltylami. Smak Barley Dessert zawdzięcza specjalnym szczepom drożdży górnej fermentacji, mieszance słodów oraz kombinacji polskich i amerykańskich odmian chmielu. Swoją unikalność zyskuje również za sprawą bardzo długiego procesu leżakowania. Piwo charakteryzuje się bogatym winnym aromatem i złożonym deserowym smakiem – wyjaśnia Marek Skrętny.

Z kolei czeremcha pojawiła się w Koźlaku dubeltowym. Czeremcha dodaje piwu słodko-wytrawnego smaku.

– To doskonałe piwo na chłodne dni – dubeltowy bock delikatnie rozgrzewa, a przecier z czeremchy rozwija bukiet smakowy i przypomina słodycz lata – dodaje Marek Skrętny.

Piwa bezalkoholowe i niskoalkoholowe z coraz mocniejszą pozycją na rynku

Kolejnym trendem, który z roku na rok tylko zyskuje na popularności jest rozwój segmentu piw niskoalkoholowych i bezalkoholowych. Z marginalnego produktu dostępnego w wąskim asortymencie piwa te stały się powszechnie dostępnymi i bardzo zróżnicowanymi. Jak zauważa Marek Skrętny, za tym trendem podąża dziś większość browarów, i to nie tylko te duże, ale też mniejsze, rzemieślnicze.

– Na rynku znajdziemy mnóstwo ciekawych propozycji, zarówno wśród piw lżejszych, 2-3-procentowych, jak i bezalkoholowych. Konsumenci mogą wybierać m.in. wśród bezalkoholowych IPA, APA czy piw pszenicznych – wylicza Skrętny.

Udział piw bezalkoholowych w rynku rośnie. Na koniec 2021 r. wyniósł już 6,6 proc., przed rokiem było to 5,7 proc. Coraz większa popularność piwa bezalkoholowego to efekt zmiany nawyków konsumentów, którzy stawiają dziś na zdrowy styl życia. Z badań SW Research wynika, że 45 proc. Polaków deklaruje, że mając do wyboru piwo z alkoholem i wersję bezalkoholową, coraz chętniej sięga po wariant bezalkoholowy. Dlaczego? Bo dostają wszystko, czego potrzebują, a więc satysfakcjonujące doznania smakowe. Wskazują też na właściwości orzeźwiające i gaszące pragnienie.

– Konsumenci przede wszystkim doceniają smak piw 0%, który nie odstaje od tego, co znajdują w ich alkoholowych odpowiednikach – tłumaczy Marek Skrętny. I dodaje: – Coraz częściej na spotkania towarzyskie umawiamy się w tygodniu i chcemy poczuć smak dobrego piwa, a nie działalnie alkoholu.

Browary wspierają lokalność i kulturę

Kolejny zauważalny trend to zaangażowanie branży w kwestie ochrony środowiska i wspieranie lokalnych społeczności.

Przykładowo w piwach Browaru Amber opatrzonych logotypem „Produkt Polski” chmiel pochodzi z krajowych upraw. Podobnie jak słód, którego część browar pozyskuje z własnych upraw jęczmienia. Browar z Bielkówka ma także własną stację propagacji drożdży oraz własne ujęcie wody ze studni głębinowej.

Co więcej, Browar Amber od lat wspiera Muzeum Gdańska, przekazując instytucji część przychodów ze sprzedaży jednego ze swoich flagowych produktów – piwa Johannes (jego powstanie było wspólną inicjatywą browaru i muzeum). Z pieniędzy finansowany jest zakup eksponatów.

– Czujemy się mocno związani z regionem, dlatego też nie chcemy skupiać się w swojej działalności wyłącznie na wątkach ekonomicznych – zapewnia Marek Skrętny.

Browar Amber ze sprzedaży Johannesa sfinansował zakup obrazu polsko-niemieckiego malarza Daniela Chodowieckiego „Portret konny Fryderyka II” z ok. 1776 r. , obrazu pędzla Louisa Sy „Portret kupca gdańskiego” z 1848 r i kilka innych eksponatów.

