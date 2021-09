Co w branży piszczy? TOP 3 wydarzeń w sektorze alkoholi w 2021 r

W 2021 roku w branży alkoholi dużo się dzieje. Przedstawiamy trzy najciekawsze – naszym zdaniem – wydarzenia z 2021 roku.

Co słychać w branży alkoholi? Przedstawiamy trzy najciekawsze – naszym zdaniem – wydarzenia z 2021 roku./fot. unsplash.com

Zmiany w banderolowaniu wyrobów winiarskich. Od 1 lipca 2021 roku w sklepach zaczęły pojawiać się zupełnie inaczej wyglądające butelki z wyrobami winiarskimi.

Producenci wódki i piwa znów wstąpili na wojenną ścieżkę. Pod koniec lipca ukazał się raport „Polska zalana piwem. Analiza ewolucji modelu spożycia alkoholu w Polsce – przyczyny i skutki”, przygotowany przez Instytut Jagielloński na zlecenie Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Branża piwowarska odpowiedziała na zarzuty stawiane przez Instytut Jagielloński nazywając raport jako pełen manipulacji i przekłamań.

W sierpniu fundusze powiązane z CVC, właścicielem m.in. sieci sklepów Żabka, ogłosiły zamiar przejęcia Stock Spirits. Wartość transakcji to ok. 1 mld dolarów.

Zmiany w banderolowaniu wyrobów winiarskich

Od 1 lipca 2021 roku w sklepach zaczęły pojawiać się zupełnie inaczej wyglądające butelki z wyrobami winiarskimi. Chodzi o zmiany w banderolowaniu dla win, cydrów i miodów pitnych. Decyzję o lifitngu banderol w styczniu 2021 r. podjęło Ministerstwo Finansów. Od długiego czasu zabiegał o nią Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa. Powód? Ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstwom – tym bardzo małym, które naklejały banderole ręcznie, jak i większym, borykającym się z innymi generowanymi przez nie problemami. W efekcie, zmianę przeszedł wzór znaku, są też dopuszczalne inne miejsca jego aplikacji. Dodatkowo, banderole są dostępne również w wersji samoprzylepnej, co zdecydowanie ułatwia życie małym przedsiębiorstwom. Nowe banderole są znacznie mniejsze – ich wymiary to jedynie 50 mm ×16 mm, a producenci i importerzy wybierają jedno z kilku przedstawionych w rozporządzeniu miejsc aplikacji. Mogą być naklejone na szyjcie w kształt litery „I”lub odwróconej litery „L”, bądź na korpusie butelki w pobliżu kontretykiety (tylnej etykiety). Producenci sami decydują, który ze sposobów jest dla nich najbardziej odpowiedni – ze względu na kwestie techniczne związane z samym naklejaniem, bądź wizualne, takie jak kształt butelki czy jej design.

Raport Instytutu Jagiellońskiego o rynku piwa na zlecenie Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

Producenci wódki i piwa znów wstąpili na wojenną ścieżkę. Pod koniec lipca ukazał się raport „Polska zalana piwem. Analiza ewolucji modelu spożycia alkoholu w Polsce – przyczyny i skutki”, przygotowany przez Instytut Jagielloński, na zlecenie Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Na zarzuty wobec branży piwowarskiej stawiane przez Instytut Jagielloński odpowiedziały: Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie, Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich, Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych. W oświadczeniu nazwały raport Instytutu Jagiellońskiego jako pełen manipulacji i przekłamań. „Raport jest kolejną odsłoną realizowanej od kilku lat przez przemysł spirytusowy kampanii wymierzonej przeciwko branży piwowarskiej, mającej na celu zmianę modelu konsumpcji alkoholu w Polsce i powrót do czasów, gdy w naszym kraju dominowało spożycie wódki. Pod płaszczykiem rzekomej troski o stan zdrowia Polaków, przemysł spirytusowy cynicznie manipuluje faktami, dążąc do zrównania stawek podatku akcyzowego na piwo i wyroby spirytusowe” – napisali w oświadczeniu piwowarzy.

Kto przejmie Stock Spirits?

W sierpniu fundusze powiązane z CVC, właścicielem m.in. sieci sklepów Żabka, ogłosiły zamiar przejęcia Stock Spirits. Wartość transakcji to ok. 1 mld dolarów. Stock Spirits został wyceniony na 767 mln funtów (1,06 mld dolarów). Nowy właściciel będzie chciał wykorzystać popularność alkoholowych marek należących do Stocka wśród milenialsów i kobiet w Europie Środkowej i Wschodniej. - Jako lider w sektorze napojów alkoholowych w Europie Środkowo-Wschodniej Stock Spirits jest atrakcyjnym biznesem o znaczącym potencjale wzrostu w przyszłości. Stock Spirits czerpie korzyści z portfolio uznanych marek obecnych w kluczowych segmentach rynku i silnych osiągnięć w zakresie innowacji produktowych - podano w uzasadnieniu oferty. - Nie można wykluczyć, iż Stock Spirits, poprzez kolejne akwizycje, stanie się dla funduszu CVC podmiotem integrującym segment rynku alkoholi w Europie – komentuje Jakub Lerner, partner lokalny w polskim biurze Noerr.