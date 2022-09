CO2 w produkcji win. Czy branża może czuć się bezpieczna?

Autor: Jakub Szymanek

Data: 31-08-2022, 12:13

Branża spożywcza boryka się z problemem dostępności dwutlenku węgla. Jak radzą sobie w tej sytuacji producenci napojów, w tym win musujących, mówi nam Robert Ogór, prezes zarządu w Grupie Ambra.

Jaka jest rola dwutlenku węgla w produkcji win musujących i napojów? / fot. materiały prasowe

Co oznacza brak dwutlenku węgla dla branży spożywczej, a w szczególności dla sektora napojów i alkoholi?

Dwutlenek węgla występuje w całym szeregu procesów produkcyjnych w branży spożywczej, zapewniających przede wszystkim świeżość artykułów spożywczych. Z kolei w branży napojów, w tym napojów gazowanych, dwutlenek węgla ma znaczenie bezpośrednie dla samej zawartości produktu. W naszym przypadku może sytuacja nie wygląda tak dramatycznie, ponieważ produkty z zawartością alkoholu, czyli wina, a w szczególności wina musujące, są tymi produktami, które wytwarzamy metodą naturalnej fermentacji. To powoduje, że dwutlenek węgla powstaje jako część naturalnego, tradycyjnego procesu wytworzenia produktów. Dotyczy to zarówno win musujących, jak i Cydru Lubelskiego. Natomiast w naszym portfolio mamy grupę napojów dla dzieci jak Piccolo, które są produktami bezalkoholowymi i tam oczywiście o żadnej fermentacji nie może być mowy.

Jaka jest rola dwutlenku węgla w produkcji win musujących i napojów?

Czy zagrożona jest dalsza produkcja napojów z portfolio Ambry?

Podobnie jak cała branża napojów gazowanych, czy też sektor piwny, gdzie bezpośrednio dwutlenek węgla jest konieczny do wytworzenia produktów, mamy nadzieję, że nie będziemy musieli zmieniać naszych planów produkcyjnych i zatrzymywać produkcji. Na szczęście te produkty jak Piccolo w naszej ofercie stanowią jedynie około 10% naszej produkcji, w związku z tym całe procesy produkcyjne dalej funkcjonują, a plany produkcyjne zostały zmienione w ten sposób, aby obłożenie linii produkcyjnych wykorzystać dla innych produktów, tym bardziej, że jesteśmy w gorącym okresie produkcyjnym, przygotowując się do sezonu grudniowego. Oczywiście mamy jeszcze swoje zapasy towaru już wyprodukowanego, bo produkcję sezonową rozpoczęliśmy kilka tygodni temu.

U nas nie nastąpiło więc zatrzymanie produkcji zakładu, ani nawet zatrzymanie produkcji żadnej z linii produkcyjnych. Natomiast gdyby sytuacja z brakiem dwutlenku węgla miałaby potrwać dłużej, mogłoby to sprawić przerwy w produkcji żywności. Cała branża spożywcza ma zapasy kilkudniowe dwutlenku węgla. Nie znam zakładów produkcyjnych, które na tygodnie i miesiące składują dwutlenek węgla.

Czy zatem sektor win może czuć się bezpieczny w tej sytuacji?

Trudno to dokładnie określić, ale tam, gdzie wytwarzane są w wina wysokiej jakości, czyli metodą naturalnej fermentacji, tam z natury rzeczy można powiedzieć, że dwutlenek węgla nie jest aż tak potrzebny. Chociaż zdarzają się tańsze produkty gazowane, gdzie producenci nie dysponują technologiami klasycznej fermentacji, bo to również wymaga odpowiedniej pojemności zbiorników oraz samego czasu produkcji, a taka produkcja przez sam proces powtórnej fermentacji wina trwa nawet do 4 tygodni, więc nie są to dla wszystkich uczestników rynku warunki możliwe do spełnienia. Dlatego nie wykluczam, że w segmencie takich produktów mogą być problemy większe niż w przypadku produkcji produktów wysokiej jakości.

Dziękuję za rozmowę.