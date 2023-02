Od teraz Coca-Cola HBC Polska odpowiada za sprzedaż, dystrybucję oraz marketing BTL produktów AB InBev.

Partnerstwo z AB InBev to kolejny krok w realizacji strategii 24/7, w ramach której Coca-Cola HBC jako wiodący partner w branży, oferuje pełną gamę napojów na każdą porę dnia i okazję. Do portfolio dołączyły znane piwa z różnych stron świata: Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Belgii.

– Nieustannie inwestujemy w rozwój oraz wzmacniamy naszą ofertę napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych. Nawiązanie współpracy z takim producentem jak AB InBev to ekscytujący krok, który pozwoli poszerzyć możliwości naszego biznesu oraz portfolio. Staramy się zapewniać konsumentom dostęp do najlepszych produktów, dlatego cieszymy się, że do naszej oferty dołączają znane marki takie jak Corona czy BUD – mówi Kamil Pieniak, dyrektor kategorii Premium Spirits, Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie.