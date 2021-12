Coca-Cola HBC Polska wchodzi w nową kategorię alkoholi

Coca-Cola HBC poszerza swoją ofertę alkoholi z segmentu premium. Do portfolio dołączają dwie marki – pochodzący z Irlandii kraftowy Glendalough oraz nowość na europejskim rynku whisky - kanadyjska Bearface.

Coca-Cola HBC Polska wchodzi w nową kategorię alkoholi

Zgodnie ze strategią Coca-Cola HBC 24/7, która zakłada oferowanie konsumentom napojów na każdą okazję i porę dnia, firma poszerza swoją ofertę alkoholi z segmentu premium. Do portfolio dołączają dwie marki – pochodzący z Irlandii kraftowy Glendalough oraz nowość na europejskim rynku whisky - kanadyjska Bearface, charakteryzująca się unikalnym sposobem produkcji.

Glendalough to destylarnia, która została wyróżniona wieloma nagrodami za swoje podejście do produkcji whisky oraz ginu z dużym poszanowaniem natury. Korzysta ona z wyselekcjonowanych beczek najlepszej jakości, a szczególną uwagę zasługuje flagowy Irish Pot Still Whiskey, do którego używane są beczki z irlandzkiego dębu z okolicy Wicklow, prowadząc przy tym specjalny program sadzenia drzew.

W ofercie Coca-Cola HBC Polska będą trzy warianty whisky: Double Barrel, Pot Still i Single Cask Burgundy. Niebawem zostaną wprowadzone również kolejne nowości: Single Cask Calvados, Single Cask Madeira oraz Mountain Strength Poitin.

Coca Cola HBC z nowymi markami whisky



Oferta destylarni Glendalough zawierać będzie również kraftowy gin, dostępny w dwóch wariantach: Wild Botanical i Rose Gin, które swoją wyjątkowość zawdzięczają składnikom ręcznie zbieranym przez zielarza zatrudnionego na stale w destylarni.

Design butelek mocno nawiązuje do malowniczej okolicy, z której pochodzi marka Glendalough, a hasło „Stand Apart” zachęca konsumentów do odejścia od utartych schematów. Wszystkie produkty marki dostępne będą w butelkach o pojemności 700 ml i na sklepowe półki trafią w grudniu 2021 r..

Bearface to kanadyjska whisky typu single grain, produkowana z kukurydzy i inspirowana dziką naturą północnej Kanady. Wyróżnia ją Elemental Aging - oryginalny system starzenia w trzech rodzajach beczek: z dębu amerykańskiego, francuskiego i węgierskiego, podczas którego beczki wystawione są na działania żywiołów kanadyjskiej natury. Marka Bearface zadbała również o wyjątkowy design butelki - ślady pazurów niedźwiedzia nawiązują do dzikości i kraftowości oraz pochodzenia tej whisky. Produkt dostępny będzie w sprzedaży w pojemności 700 ml w styczniu 2022 r.