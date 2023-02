Niewielu konsumentom Coca-Cola kojarzy się z alkoholami. Chyba że w drinkach. Okazuje się, że Coca-Cola HBC, która produkuje w Polsce napoje The Coca-Cola Company, dystrybuuje również takie brandy alkoholowe jak: Nemiroff czy Cinzano, z grupy Campari. Dlaczego firma zdecydowała się wejść w ten segment rynku? Rozmowa z Kamilem Pieniakiem, dyrektorem kategorii Premium Spirits, Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie.

Kamil Pieniak, dyrektor kategorii Premium Spirits, Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie/ fot. mat. Coca-Cola

Agata Kinasiewicz: Dlaczego Coca-Cola HBC zdecydowała się wprowadzić do oferty alkohole i zostać ich dystrybutorem?

Kamil Pieniak: Kiedy 8 lat temu zaczynałem pracę w Coca-Cola HBC nasz portfel produktów stanowiły napoje bezalkoholowe. Dziś jako firma jesteśmy w zupełnie innym miejscu - nie tylko utrzymujemy pozycję lidera na rynku napojów gazowanych, ale także silnego gracza innych segmentów. Rozszerzyliśmy działania o nowe kategorie. Było to możliwe, dzięki konsekwentnie realizowanej strategii 24/7, której celem jest oferowanie konsumentom napojów na każdą okazję i porę dnia. Włączenie alkoholi wysokogatunkowych do naszego portfolio było naturalnym krokiem dla firmy.

Bardzo nas cieszy, że mimo wejścia na ten rynek w trudnym momencie (tuż przed wybuchem pandemii, gdy zbudowanie widoczności wśród klientów, zwłaszcza w sektorze HoReCa, było wyjątkowym wyzwaniem), rok do roku rozwijamy tę kategorię. Dzięki rozbudowanemu i doświadczonemu zespołowi sprzedaży, jako Coca-Cola HBC jesteśmy w stanie zapewnić naszym markom szerokie dotarcie na polskim rynku.

Jakie marki mocnych alkoholi są w waszym portfolio?

Budujemy ofertę marek kategorii premium. Jesteśmy również obecni w segmencie wódki. W naszym portfolio alkoholi wysokogatunkowych znajdują się obecnie marka Nemiroff w różnych wariantach, produkty z Grupy Campari, a także irlandzka whisky Glendalough i tej samej marki kraftowy gin. Z ciekawych nowości wprowadziliśmy nieznane do tej pory na europejskim rynku whisky kanadyjskie Bearface, które świetnie przyjęło się w Polsce, czy też uznane na całym świecie dominikańskie rumy Barcelo.

Ile procent wartości sprzedaży Coca-Cola HBC zawdzięcza dystrybucji alkoholi? Ile marce Coca-Cola HBC przyniosły finansowo alkohole?

Tak jak wspomniałem, weszliśmy na rynek alkoholi dopiero trzy lata temu i w wyjątkowo trudnym momencie. Wciąż budujemy tę kategorię w Polsce, więc jest za wcześnie by porównywać ją z pozostałymi, które rozwijamy od lat. Natomiast przyjmując nieco szerszą perspektywę – w grupie Coca-Cola HBC są już bardziej dojrzałe rynki w ramach segmentu alkoholowego, jak np. chorwacki czy węgierski. Tam sprzedaż jest bardzo stabilna, a jej udział sięga nawet 20-25% wartości biznesu.

Czy Coca-Cola Specialty – ta stworzona do drinków – będzie dostępna w szerszej dystrybucji? Do tej pory widziałam ją jako in-out w Żabce.

Wspólnie z The Coca-Cola Company stale szukamy różnych innowacji produktowych. Wiemy, że konsumenci czekają na takie nowości i rozwiązania. Na ten moment nie planujemy szerokiej dystrybucji wersji Specialty, co nie wyklucza innych punktowych działań czy pilotaży w ramach tego typu produktów. Przed nami nowości, które z pewnością ucieszą polskich konsumentów.

Czy Coca-Cola HBC zamierza rozszerzać wachlarz alkoholowych produktów i kiedy?

Zdecydowanie tak! Kolejne nowości pojawią się już w drugim kwartale 2023 r. Stale pracujemy nad poszerzaniem naszej oferty alkoholi, wybierając te, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów. Widzimy, że polski konsument chce odkrywać i szuka interesujących marek, ciekawych smaków, wyjątkowego designu. I na tym się obecnie skupiamy.

Świetnym przykładem jest tutaj wspomniany już Bearface, kanadyjska whisky, która świetnie przyjęła się w Polsce. Ma nie tylko charakterystyczną, oryginalną butelkę, ale także ciekawą historię powstawania: przy wykorzystaniu różnych rodzajów beczek, z dębu amerykańskiego po Bourbonie, z dębu francuskiego po intensywnych czerwonych winach oraz z suszonego na powietrzu dębu węgierskiego. Znamy naszych klientów i wiemy, czego potrzebują, dlatego będziemy dalej szukać właśnie takich „czarnych koni” na rynku, a o nowościach będziemy informować w stosownym czasie.

Czy tak jak inne alkohole, w duchu miksologii, Coca-Cola HBC także zamierza nawiązać współpracę z jakimiś sieciami handlowymi, żeby wystawiać markę z innymi, bezalkoholowymi albo alkoholowymi produktami?

Wiemy, że konsumenci doskonale znają klasyczne połączenia napojów gazowanych z alkoholami, więc z pewnością znajdą odpowiedni produkt na półkach. To na czym się natomiast skupiamy to takie połączenia, które mogą okazać się dla konsumentów zupełnie świeże i nowe, a zapewnią najlepsze doznania. I tutaj pojawia się nasz główny bohater – Kinley Tonic w różnych, ciekawych wariantach. To napój, który idealnie łączy się z mocnymi alkoholami i sprawdzi się jako mikser zarówno do wyszukanych, jak i tych prostszych w przygotowaniu koktajli. Jeśli zaś chodzi o współpracę z sieciami handlowymi – nasi partnerzy zawsze znajdują się w centrum naszych działań, dlatego podchodzimy do nich indywidualnie i wspólnie opracowujemy różne plany promocyjne, tak by mogli zaproponować swoim klientom atrakcyjną ofertę. Wszyscy widzimy duży potencjał w miksologii. Kluczowe jednak, aby aktywacje były zgodne ze strategią marki.

Jak wygląda ogólna, międzynarodowa dystrybucja – w ilu krajach działa?

W ramach grupy Coca-Cola HBC kategoria alkoholi wysokogatunkowych dostępna jest obecnie na 23 rynkach. Polegamy m.in. na strategicznych relacjach i umowach z naszymi partnerami z segmentu. Przykładem jest Gruppo Campari (Campari, Aperol, Cinzano), z którym rozpoczęliśmy współpracę w Grecji, a obecnie rozszerzyliśmy ją na 14 innych rynków. Nasz region obejmuje kraje bałtyckie, gdzie odpowiadamy za dystrybucję marki Aperol, Camparii czy whiskey z segmentu ‘upper premium’ - Macallan. Pozostałe rynki Coca-Cola HBC, w tym Węgry, Bułgaria, Czechy czy Chorwacja posiadają rozbudowany portfel marek w dystrybucji, w tym Jack Daniels, Finlandia czy Bacardi Martini.

Które alkohole z zagranicznych rynków zamierza jeszcze wprowadzić jako dystrybutor Coca-Cola HBC?

O nowościach w ofercie będziemy informować na bieżąco. Jak wspominałem, cały czas pracujemy nad rozszerzeniem portfolio, więc mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli ogłosić kolejne marki.

