Coraz częstsze kradzieże alkoholu

W sklepach, szczególnie tych wielkopowierzchniowych, coraz częściej dochodzi do kradzieży alkoholi. W całej Europie sprzedawcy tracą z tego powodu rocznie blisko 50 miliardów euro.

Data: 05-10-2021, 13:10

Najczęściej kradzionymi produktami są napoje alkoholowe /fot. Shutterstock

Z badania Retail Security in Europe: Going beyond Shrinkage przygotowanego przez instytut Crime&Tech oraz Checkpoint Systems wynika, że w ręce złodziei najczęściej wpadają produkty alkoholowe, w tym również bardzo drogie trunki.

W przypadku Polski, sytuacji „sprzyjają” wciąż nieuregulowana kwestia sprzedaży alkoholu przez Internet czy obserwowany powrót do dokonywania zakupów w fizycznych sklepach.

Kradzież alkoholu w sklepach

Zgodnie z tym opracowaniem, polscy sprzedawcy detaliczni z sektora spożywczego oraz cash&carry tracą corocznie towar o wartości ponad 270 mln euro. Główną przyczyną powstawania strat są kradzieże sklepowe. Sprzedawcy podkreślają, że te utrzymują tendencję wzrostową.

– Skupiamy się tutaj na branży spożywczej, gdyż ta ze względu na nieuczciwych konsumentów traci zdecydowanie najwięcej spośród pozostałych. Zwłaszcza, jeśli mówimy o kradzieży wysokogatunkowego alkoholu, gdzie jeden produkt nierzadko kosztuje kilkaset złotych. Trudno powiedzieć, by zjawisko to miało występować rzadziej, zważywszy na trendy wskazywane przez sprzedawców detalicznych – tłumaczy Ewa Pytkowska, szefowa Checkpoint Systems.

Problem dotyczy także stacji benzynowych. W 2020 roku odnotowano ponad 56 tysięcy przypadków kradzieży w tych obiektach i dotyczyły one wyłącznie drogich alkoholi.