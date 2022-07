Coraz większa sprzedaż alkoholu za pośrednictwem Glovo

Data: 26-07-2022, 18:31

Po skutecznym pilotażu w Warszawie z aplikacji Glovo systematycznie korzysta coraz więcej partnerów oferujących wyroby alkoholowe. Zakładka „Sklepy z alkoholem”, agregująca tego rodzaju asortyment oferowany przez dedykowane sklepy, dostępna jest już w ponad 10 miastach, w tym m.in. w Warszawie, Gdyni, Krakowie czy Gdańsku.

Coraz większa sprzedaż alkoholu za pośrednictwem Glovo

Ponad 10 tys. partnerów Glovo

Glovo niedawno przekroczyło próg 10 000 aktywnych partnerów dostępnych w aplikacji w Polsce. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią restauracje oferujące dania z różnorodnych kuchni. Jednocześnie, coraz większa staje się grupa partnerów udostępniających swoją ofertę wyrobów alkoholowych na platformie Glovo, łączącej klientów, kurierów oraz restauracje czy sklepy. Tylko w ciągu ostatnich kilku tygodni do platformy dołączyli m.in. Wermut, Smaki Azerbejdżanu, PiwoWar, Bottega Del Gusto Włoskie delikatesy, Dary Posejdona, Azersmak, uzupełniając listę kilkudziesięciu partnerów oferujących alkohol, dostępnych na platformie Glovo. Co więcej, Świat Alkoholi 24 oraz Roberto & Franco zdecydowały się na współpracę z Glovo na wyłączność, co oznacza, że ich oferta online dostępna będzie tylko w tej aplikacji.

Alkohol w ofercie Glowo

Pełnoletni użytkownicy Glovo mogą zamówić piwa, likiery, wina, czy alkohole wysokoprocentowe. W zakładce „Sklepy z Alkoholem” część restauracji oferuje menu łączone, czyli np. alkohol i przekąski, słodycze, artykuły do grilla, czy akcesoria i eleganckie opakowania, które pozwalają zamienić zamówienie z Glovo w prezent.

Jesteśmy platformą łącząca klientów, kurierów oraz restauracje i sklepy. Nasza aplikacja dostępna jest już dla ponad 44 proc. mieszkańców Polski, dlatego coraz więcej partnerów oferujących alkohol dostrzega potencjał współpracy z nami i decyduje się umieścić swoją ofertę w naszej zakładce „Sklepy z alkoholem”. Co ważne, większość z nich to lokalne restauracje, często oferujące regionalne, wyjątkowe produkty – podkreśla Carlos Silvan, general manager w Glovo Polska.

Glovo pomaga w digitalizacji i dotarciu do nowych klientów

W Trójmieście do Glovo dołączył Nowy Browar Gdański. To wyjątkowe miejsce w samym sercu Wrzeszcza, w którym przez lata znajdowała się warzelnia historycznego Browaru Wrzeszcz. Dzisiaj jest to ogromna hala restauracyjna (jednocześnie może tu przebywać nawet 500 osób) w stylu bawarskim, w której klienci mogą zjeść dania idealnie pasujące do autorskich piw, za które odpowiada piwowar Tomasz Biegański.

– Nowy Browar Gdański to połączenie lokalnej historii, społeczności oraz innowacji. Aktualnie oferujemy 6 autorskich piw. Zależało nam na znalezieniu partnera, który pozwoli nam dotrzeć do nowych klientów. Jestem przekonany, że wielu użytkowników Glovo zakocha się w naszych rzemieślniczych piwach! Natomiast fani gdańskiego żużla mogą zamówić naszą „Szprycę”, czyli oficjalne piwo drużyny Wybrzeże Gdańsk, wyprodukowane w naszym browarze – komentuje Przemysław Jabłoński, Nowy Browar Gdański.

Świat Alkoholi w Glowo

Do Glovo dołączył także Świat Alkoholi 24, czyli sieć sklepów specjalistycznych działająca w Warszawie i okolicach. Jej oferta w aplikacji będzie dostępna przez 365 dni w roku.

Chociaż jesteśmy dostępni w aż 23 lokalizacjach w Warszawie, to cały czas dostrzegamy potencjał dalszego wzrostu w tym regionie. Glovo daje nam szybki i bezpośredni dostęp do dużej grupy nowych klientów, którzy mają inne preferencje, zwyczaje zakupowe i oczekiwania. Jednocześnie, współpraca na wyłączność daje nam szersze możliwości biznesowe i promocyjne, dzięki którym skuteczniej dotrzemy do wspomnianych klientów – podkreśla Katarzyna Wróbel, Kierownik Sieci sklepów Świat Alkoholi 24.

Podczas składania zamówienia poprzez dedykowaną zakładkę „Sklepy z alkoholem”, użytkownicy Glovo będą musieli każdorazowo potwierdzić swój wiek oraz zaakceptować regulamin, co m.in. oznacza zgodę na zweryfikowanie pełnoletności przez kuriera. Kurierzy nie wydają alkoholu osobom nietrzeźwym.