Czekolada i alkohole. (Nie)oczywiste połączenie

Czekolada wytrawnie gorzka, klasyczna ciemna, a nawet mleczna może być doskonałym dodatkiem podczas degustacji alkoholu. To od dawna dobrze znane połączenie pozwala na nowo odkrywać smaki. Czekolada świetnie komponuje się zarówno z winem, jak również z wysokoprocentowymi alkoholami. Jak odpowiednio dobierać czekoladę do alkoholu i odnaleźć idealną parę?

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 18-05-2021, 10:25

Czekolada wytrawnie gorzka, klasyczna ciemna, a nawet mleczna może być doskonałym dodatkiem podczas degustacji alkoholu. fot. materiały prasowe

Połączenie czekolady i alkoholu nie jest niczym nowym, jednak tylko właściwe parowanie pozwoli na wydobycie głębi smaku obu z nich.

Alkohole mocne są złożone z wielu bardziej lub mniej odczuwalnych nut smakowych i zapachowych, czekolada natomiast ma moc wyciągania niektórych z nich i dopełniania ich smaku.

Wiele alkoholi zawiera podobne do czekolady związki chemiczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie osiągnąć odpowiednie, perfekcyjnie zharmonizowane odczucia smakowe.

Oba produkty posiadają taninę, która z natury jest charakterystycznie kwaskowa. Połączenie czekolady z alkoholem sprawia, że cierpkość taniny możemy zamienić w wyrafinowaną wytrawność, a smak staje się idealnie zbilansowany.

Połączenie smaków czekolady i alkoholu

Chyba każdy zna smak czekoladek wypełnionych mocnym alkoholem? Połączenie tych dwóch produktów nie jest niczym nowym, jednak tylko właściwe parowanie pozwoli na wydobycie głębi smaku obu z nich. Dużo ciekawszym i jakościowo lepszym wyborem od gotowego cukierka z alkoholem będzie kieliszek dobrego trunku z segmentu premium (np. rumu, whisky czy bourbonu) w zestawieniu z tabliczką rzemieślniczej czekolady wytworzonej z wyselekcjonowanych ziaren kakaowca.

- Alkohole mocne są złożone z wielu bardziej lub mniej odczuwalnych nut smakowych i zapachowych, czekolada natomiast ma magiczną moc wyciągania niektórych z nich i dopełniania ich smaku – tłumaczy Filip White, Brands Ambassador firmy PINOT Wine & Spirits, importera i dystrybutora alkoholi premium.

– W zależności od tego jaką nutę chcemy podbić w alkoholu, taką czekoladę powinniśmy wybrać. Jeśli zależy nam na uwydatnieniu słodyczy w danym trunku, należy wybrać tę odpowiednio słodką. Dobierając właściwą czekoladę, możemy również zniwelować niechciane smaki w alkoholu, np. gdy ten jest zbyt ciężki. Wówczas lekka czekolada może złagodzić jego charakter. Czasem smaki całkowicie przeciwstawne mogą razem tworzyć idealne połączenie, a czasem połączenie składników „podobnych” smakowo może wyciągnąć z nich to, co najlepsze – dodaje Filip White.

Jednak trzeba pamiętać, że nie wszystkie alkohole i czekolady do siebie pasują. Każdemu produktowi z osobna towarzyszą zupełnie inne aromaty oraz nuty smakowe, przez co dobranie odpowiedniej pary jest sporym, ale interesującym wyzwaniem.

Jaka czekolada do jakiego alkoholu?

- Dobierając czekoladę do alkoholu najlepiej sprawdzi się ta wykonana z ziaren trinitario lub criollo. Te drugie nazywane są najbardziej cenioną odmianą przez koneserów na całym świecie, przez co wykorzystywane są jedynie do produkcji wyrafinowanych, unikatowych tabliczek. Bardzo istotny jest też sposób wyprażenia i kraj pochodzenia. Nasza Ghana 70% to mieszanka ziaren trinitario i forastero i ona również świetnie nadaje się do parowania z jakościowymi trunkami. Jest bardzo delikatna w smaku ale jednocześnie aromatyczna i zapewne z tego powodu została uznana przez branżowych ekspertów za "najlepszą Ghanę świata". Połączenie najlepszej czekolady bean-to-bar, tworzonej od ziarna do tabliczki, z wysokiej jakości alkoholem daje pewność, że żaden z produktów nie gra pierwszych skrzypiec, a wręcz przeciwnie – są wobec siebie „równymi partnerami” – mówi Marcin Parzyszek z Manufaktury Czekolady Chocolate Story.

Dlaczego alkohol pasuje do czekolady? Wiele alkoholi zawiera podobne do czekolady związki chemiczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie osiągnąć odpowiednie, perfekcyjnie zharmonizowane odczucia smakowe. Oba produkty posiadają taninę, która z natury jest charakterystycznie kwaskowa. Połączenie czekolady z alkoholem sprawia, że cierpkość taniny możemy zamienić w wyrafinowaną wytrawność, a smak staje się idealnie zbilansowany.

- Istnieje kilka pewnych i uniwersalnych połączeń smakowych – wyjaśnia Marcin Parzyszek, ekspert z Manufaktury Czekolady Chocolate Story.

– Zaczynając od tej najbardziej klasycznej i szlachetnej odmiany czekolady, czyli gorzkiej, która najlepiej komponuje się z mocnymi i wyrazistymi alkoholami. W tym przypadku świetnie sprawdzą się whisky oraz bourbony leżakowane w beczkach, które dzięki mocnym i charakterystycznym nutom smakowym idealnie skomponują się z ciemniejszą czekoladą o wyrazistym aromacie i intensywnie czekoladowym smaku. Tu szczególnie polecamy lekko "tytoniową" Kolumbię oraz delikatnie "owocową" Dominikanę. Te słodsze, delikatniejsze w smaku oraz "darkmilki", czyli ciemne czekolady złagodzone dodatkiem mleka idealnie sprawdzają się w towarzystwie dojrzałego rumu, który, jak powszechnie wiadomo, wyprodukowany jest zwyczajowo z trzciny cukrowej. W tej roli świetnie się sprawdzi "jaśminowy" Ekwador i "karmelowy Madagaskar". Możemy być pewni, że obecne w trunkach nuty kwiatowe, w wyjątkowy sposób ożywią i ubarwią wyrazistą słodycz – mówi Parzyszek.

- Tworzenie alkoholu to proces, w którym odpowiednio wyselekcjonowany surowiec jest podstawą do stworzenia doskonałego trunku. W przypadku produkcji rumu najważniejsza jest jakość trzciny cukrowej, o której decyduje np. miejsce jej uprawy. Równie ważna jest beczka w której rum leżakuje, która ma duży wpływ na końcowy smak. Tak samo jakość czekolady zależy od wielu czynników np. doboru ziaren kakaowca i kraju ich pochodzenia, ma to ogromy wpływ na finalny smak, a w tym na połączenie z alkoholem – podsumowuje Filip White z PINOT Wine & Spirits.

Manufaktura Czekolady Chocolate Story jest pionierem w zakresie produkcji czekolady bean to bar w Polsce. Firma powstała w 2009 roku i od tego czasu dynamicznie się rozwija, poszerzając portfolio marek własnych oraz grono kontrahentów polskich i zagranicznych. Założyciele manufaktury - Tomasz Sienkiewicz i Krzysztof Stypułkowski - porzucili wtedy pracę w korporacji i rozpoczęli produkcję prawdziwej czekolady. W 2017 roku do zarządu firmy dołączył Marcin Parzyszek, manager z 20-letnim doświadczeniem na rynku słodyczy.

W tej chwili, poza tabliczkami czekolady, Manufaktura Czekolady Chocolate Story produkuje również wiele innych wyrobów m.in. listki czekoladowe, narzędzia czekoladowe, czekoladki pralinowe czy draże czekoladowe. Wszystkie produkty wyrabiane są ze starannie wyselekcjonowanych ziaren kakaowca pochodzących z różnych zakątków świata. Nie ma w nich żadnych konserwantów, ulepszaczy czy lecytyny sojowej, aby były wyjątkowe w smaku. Fabryka firmy mieści się w podwarszawskich Łomiankach, natomiast lokale własne w Warszawie i Łodzi. Manufaktura Czekolady Chocolate Story prowadzi również warsztaty dla dzieci i dorosłych, osób indywidualnych, instytucji i firm, na których można skomponować własną tabliczkę czekolady z ulubionymi dodatkami.