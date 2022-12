Pochodząca z Czech firma, zajmująca się sprzedażą win archiwalnych wchodzi na polski rynek z szeroką ofertą. Firma oferuje nie tylko wina, ale wiedzę o ich kolekcjonowaniu, przechowywaniu i warunkach do jego starzenia. VIA TEMPIA jest teraz obecna w Czechach, na Słowacji i w Polsce.

- Chciałbym, aby w ciągu najbliższych kilku lat VIA TEMPIA stał się najpopularniejszym sprzedawcą win archiwalnych w Europie. Pracujemy nad tym bardzo intensywnie. Staram się otaczać ludźmi, którzy są prawdziwymi ekspertami i popychają mnie do przodu - mówi Jan Pánek, założyciel i właściciel VIA TEMPIA, który rozpoczął budowanie swojego biznesu w 2015.

Winiarski projekt ma na celu pomagać innym w ich wyborach związanych kolekcjonowaniem win, a także doborem wina na prezenty z okazji rocznic rodzinnych

i firmowych.

Równie ważnym obszarem działania VIA TEMPIA jest sprzedaż zestawów degustacyjnych - zarówno degustacji horyzontalnej, która polega na ocenie i porównaniu różnych win z tego samego rocznika. Wina mogą pochodzić z różnych, regionów, krajów, od różnych producentów, jak i degustacja wertykalna, gdy oceniane jest to samo wino, ale pochodzące z różnych roczników.

- Zawsze lubiłem wino. Kiedy zacząłem nim handlować, zainteresował mnie świat win ze starych roczników, a w szczególności win kolekcjonerskich. Pewnego razu zastanawiałem się, co podarować koledze na czterdzieste urodziny. Przyszło mi do głowy, że mógłbym mu wręczyć butelkę wina, które miałoby tyle samo lat, co on. Kolega był zachwycony, a ja uświadomiłem sobie, że przed podobnym problemem – co podarować na ważną rocznicę komuś, kto osiągnął w życiu już wszystko i niczego nie potrzebuje – staje bardzo dużo osób. Otworzyłem więc sklep internetowy z winami na prezent i zacząłem sprowadzać rzadkie i renomowane stare roczniki win - mówi Pánek.