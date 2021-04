Czesi w 2020 roku wypili najmniej piwa od lat 60. XX wieku

Browary w Czechach uwarzyły w 2020 roku 20,1 miliona hektolitrów piwa, co oznacza spadek o 6,9 proc. Czeskie Stowarzyszenie Browarów i Słodowni podało we wtorek, że spożycie na osobę spadło zaś o około 7 litrów, czyli 14 dużych piw, do 135 litrów i było najniższe od lat 60. XX wieku.