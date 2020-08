Czeski piwny weekend w Gdyni

Czechy to kraj piwem płynący. Trunek ten od wieków wpisany jest w jego kulturę, a sami Czesi do dziś ochoczo celebrują przy nim wspólne spotkania, licznie gromadząc się w piwiarniach. Najwyższy czas, aby i Polacy poznali typowe piwne rytuały naszych sąsiadów i w towarzystwie przyjaciół cieszyli się smakiem najpopularniejszych lagerów. O tym dlaczego Czesi otaczają piwo prawdziwą czcią oraz w jaki sposób serwują je na co dzień w miejscowych gospodach, mieszkańcy Trójmiasta będą mogli dowiedzieć się w strefach sezonowych marek Pilsner Urquell oraz Kozel w Gdyni. To właśnie w nich 21 i 22 sierpnia o 20:00 pojawi się piwoznawca Damian Radomski, który przybliży uczestnikom spotkania czeską kulturę piwną oraz opowie o walorach sensorycznych lagerów, uznawanych za jedne z najpopularniejszych na świecie. Na miejscu będzie również obecny tapster Szczepan Frankowski, czyli barman będący piwnym ekspertem, który sztukę serwowania Pilsnera Urquella i Kozla opanował do perfekcji. To właśnie on zdradzi w jaki sposób nalewać piwa do kufla, aby móc w pełni delektować się każdym ich łykiem.

Choć Pilsnera Urquella oraz Kozla łączy czeskie pochodzenie, każde z nich posiada odrębną, bogatą historię i odmienną recepturę, która wpłynęła na ich charakterystyczny smak. 21 sierpnia w strefie sezonowej marki Kozel, mieszczącej się w Alei Topolowej, będzie można zdobyć wiedzę o historii jednego z ulubionych piw Czechów, pełnej ciekawostek i niezwykłych opowieści jak ta, w której do czeskiego browaru przybywa pewien kozioł. Dodatkowo, dla spragnionych oryginalnego smaku, tapster zaserwuje Kozla na trzy różne sposoby, które w pełni uwydatniają jego smak - Kozel Řezaný, Kozel Černý Mlíko, Kozel z cynamonem. Warto spróbować każdego z nich, aby odkryć dlaczego to właśnie piwo jest najczęściej wybierane przez Czechów.

Pilsner Urquell uchodzi zaś za „ojca” wszystkich lagerów, który do dziś warzony jest wyłącznie z trzech składników pochodzących od lat z tych samych czeskich regionów: miękkiej pilzneńskiej wody, jasnego słodu jęczmiennego i chmielu Saaz. O tym dlaczego produkuje go tylko jeden browar na świecie oraz dlaczego serwuje się go na trzy czeskie sposoby, z których każdy pozwala odkryć inną stronę piwa (Hladinka, Mlíko, Šnyt), będzie można przekonać się za to 22 sierpnia w strefie marki mieszczącej się w Parku Kolibki. To właśnie tam, piwoznawca i tapster rozłożą na czynniki pierwsze tajemnice sukcesu Pilsnera i zdradzą dlaczego nic nie jest w stanie pobić oryginału.