Czeskie piwne rekordy wyhamują

Regionalne piwo Kasztelan wchodzi do ogólnopolskiej dystrybucji i zmienia wizerunek

Produkcja czeskich browarów wzrosła w zeszłym roku o prawie 1,6 proc., do 21,6 mln hektolitrów — wynika z najnowszych danych Czeskiego Związku Browarników i Słodowników (ČSPS). Urosło także, choć tylko o 0,7 proc., spożycie na głowę, sięgając 142 litrów. Czesi są pod tym względem niekwestionowanymi rekordzistami świata. Kolejni na liście Niemcy, Austriacy oraz Polacy wypijają przeciętnie po około 100 l rocznie.

Zdaniem ČSPS był to kolejny udany rok. Dwa lata wcześniej produkcja skurczyła się o prawie 1 proc., a spożycie per capita spadło aż o 3,5 proc., do najniższego poziomu w tym stuleciu. Przedstawiciele związku mają jednak świadomość, że w tym roku ich branżę czeka poważne tąpnięcie. Powodem jest koronawirus i wynikające z pandemii restrykcje administracyjne oraz spowolnienie gospodarcze. Martina Ferencová, dyrektor wykonawcza ČSPS, przyznaje, że na razie nie ma szczegółowych danych dotyczących spadku produkcji i konsumpcji.

