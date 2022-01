Czy branżę alkoholową czekają znaczne zmiany w roku 2022?

Rok 2022 będzie dla branży alkoholowej wymagający na wielu poziomach - przewiduje Grzegorz Chojnacki, prezes BZK Alco S.A.

Grzegorz Chojnacki, prezes BZK Alco S.A o rynku alkoholi; fot. mat. pras.

Branża alkoholowa w 2022 roku

– Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia pandemii oraz dynamicznie zmieniające się preferencje konsumentów, najbliższe miesiące mogą zaserwować zarówno producentom, jak i detalistom niemałe wyzwania. Na sytuację w kraju wpłyną z pewnością tendencje światowe, ale na horyzoncie pojawią się także nowe regulacje polskiej legislatury – mówi serwisowi portaspozywczy.pl Grzegorz Chojnacki, prezes zarządu BZK Alco.

Konsumpcja alkoholu

Rozpocznijmy od pytania – czy czeka nas rekordowa konsumpcja alkoholu? Jeszcze przed pandemią wszystko wskazywało, że tak.

– Już w 2018 roku analitycy z IWSR (raport IWSR 2018-2022 Forecast: Volume and Value Data) prognozowali, iż światowa konsumpcja alkoholu może osiągnąć poziom 1,07 biliona dolarów, co według ówczesnych wyliczeń przekładałoby się na 28 mld skrzynek trunków. Wolumen liczony w skrzynkach o pojemności 9 litrów miał rosnąć w tempie około 147 mld skrzynek w skali roku, co oznaczałoby, iż w roku 2022 będzie właśnie w okolicach 28 mln. Co za tym idzie, w ujęciu wartościowym roczny wzrost sprzedaży mógłby wynieść aż 78,7 mld dolarów – przewiduje Grzegorz Chojnacki.

Który segment produktowy w największym stopniu miał wypracować powyższy wynik? Zespół IWSR szacował, iż najszybszy wzrost roczny może przypaść w kategorii win (+37,8 mln skrzynek), a także alkoholi mocnych (+36,5 mln skrzynek). Pomimo już w 2018 roku zapowiadanych wahań m.in. na rynkach amerykańskich, rosyjskich czy chińskich (głównie za sprawą wolumenowo słabszych wyników piw), wyraźną dynamiką charakteryzuje się segment whisky, ginu, a także co ciekawe – alkoholi na bazie agawy, które są w stanie na dobre zadomowić się także na rynku polskim.

– Bierzmy jednak pod uwagę, iż predykcje IWSR obejmowały okres, w którym nie uwzględniano pandemii koronawirusa, a co za tym idzie – powszechnego zastoju konsumpcji ogólnej. Najnowsze badania rynku NielsenIQ jeszcze z grudnia 2021 roku mówiły o rocznym skurczeniu się całego rynku alkoholowego w polskich realiach rzędu 3 proc. Za taki stan rzeczy odpowiadał przede wszystkim 4-proc. spadek sprzedaży piwa i wódki, przy jednoczesnym (dalszym) wzroście m.in. whisky. Niezaprzeczalne odbicie odnotował oczywiście grudzień, w którym trunki wysokoprocentowe charakteryzują się sprzedażą wyższą średnio o 30 proc. niż w innych miesiącach, jednak ryzyko pogłębiającego się regresu branży – pomimo sprzyjających trendów światowych – może zdynamizować inflacja oraz zapowiadane już podwyższenie akcyz – dodaje prezes BZK Alco S.A.

Akcyza i inflacja

Jak tłumaczy Grzegorz Chojnacki, optymistycznym sygnałem dla całej branży alkoholowej może być niezaprzeczalna pozycja wódki oraz wcześniej wspomnianego whisky. Z drugiej zaś strony na horyzoncie pojawiło się widmo rekordowej inflacji, która już teraz odbija się na cenach produktów spożywczych, a sytuacja będzie się pogłębiać wraz z rozwojem pandemii koronawirusa. Czynnikiem bezpośrednio już związanym z branżą alkoholową jest z kolei podwyższenie akcyzy rzędu 10 proc., które będzie towarzyszyć detalistom także w kolejnych latach na nieco mniejszym, ale wciąż odczuwalnym poziomie. Tym samym rok 2022 będzie pierwszą próbą przed jeszcze większymi wzrostami cen alkoholu – już teraz koszt butelki wódki jest w stanie zahaczyć o 50 zł.

– Zmiany w przepisach akcyzowych, które weszły w życie 1 stycznia br., nie tylko doprowadziły do podwyżki cen za niektóre alkohole i papierosy, ale także wprowadziły tzw. Mapę Akcyzową. W najprostszym ujęciu jest to harmonogram zmian stawek podatku na kolejne lata – po 5 proc. rok do roku w latach 2023-2027 w przypadku alkoholu oraz po 10 proc. w latach 2023-2027 w przypadku papierosów, tytoniu do palenia i wyrobów nowatorskich – mówi Grzegorz Chojnacki.

Szara strefa branży alkoholowej

Przedstawiciele Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy już teraz ostrzegają przed rozwojem szarej strefy branży alkoholowej, która nie tylko w aspekcie prawnym jest zjawiskiem niesprzyjającym gospodarce krajowej, ale także w ujęciu zdrowotnym może stanowić niemałe zagrożenie dla mniej świadomych konsumentów. Z drugiej zaś strony zapowiadane zmiany prawne dają nadzieję na całkowicie nową przestrzeń sprzedażową.

Sprzedaż alkoholu online

Pewną szansą na odbicie szczególnie dla średniej wielkości producentów (pamiętajmy, że mali producenci mogą liczyć na obniżki akcyzy) może być liberalizacja przepisów dotyczących sprzedaży online. Jak wynika z informacji podanych przez prezesa Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) Witolda Włodarczyka, istnieje możliwość wprowadzenia w życie nowych zasad już na początku roku 2022. Aby umożliwić taką formę sprzedaży alkoholu, należy wprowadzić odpowiednie zmiany do Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Inicjatorzy projektu zwracają uwagę na fakt, iż zapisy prawne pochodzą jeszcze z lat 80., kiedy to siłą rzeczy nie było mowy o modelach e-commerce.

Włodarczyk zaznaczał, iż technicznie detaliści online są w stanie skutecznie weryfikować m.in. wiek kupujących, a także tożsamość zamawiającego. Takie rozwiązanie byłoby nie tylko skutecznym odbiciem dla najbardziej pokrzywdzonych działalności, których bezpośrednio dotknęły wzrosty akcyzy, ale także niewielkich debiutantów. To wyjątkowo optymistyczna wizja dla całej branży alkoholowej.

Kategoria NoLo

– Już kończąc wątek niuansów mikro- oraz makroekonomicznych, ciekawe zmiany branży można zaobserwować również w segmencie preferencji konsumentów, a konkretniej – wykorzystaniu alkoholi. Media branżowe donoszą, iż na świecie, ale również w Polsce zauważalna jest rosnąca moda na tzw. NoLo (ang. „Non-Alcoholic” oraz „Low-Alcoholic”), a więc drinki z małą ilością alkoholu lub całkowicie bezalkoholowe - wymienia Grzegorz Chojnacki.

Ostatnie badania Nielsena pokazują, że w roku 2021 po napoje bezalkoholowe i niskoalkoholowe, czyli te wpisujące się w kategorię NoLo) sięgało aż 58 proc. osób więcej, niż w roku 2020. To wręcz idealna przestrzeń do rozwinięcia skrzydeł dla producentów specjalizujących się w ginach, whisky, czy likierach. Z perspektywy BZK Alco, które może się pochwalić m.in. “9 Bridges”, a także markami “Beaver Lodges” i “Good Hills” to sytuacja, w której możemy dostarczyć detalistom jeszcze większą wartość dodaną.

– Podsumowując, rok 2022 będzie dla branży alkoholowej wymagający na wielu poziomach. Z jednej strony reprezentanci naszego segmentu produktowego znacznie odczują zmiany akcyzowe, które są wyłącznie początkiem dłuższego procesu windowania cen przez regulacje państwowe. Z drugiej strony możemy notować kolejne spadki w ujęciu całościowym, jednak dużo nadziei dają ruchy najbardziej ambitnych graczy na rynku, które daje naprawdę ciekawy pokaz opierania się kryzysowi, przy jednoczesnym wzroście innowacyjności i jakości swoich produktów – dodaje.

– Ciekawym rozwiązaniem byłoby oczywiście wprowadzenie sprzedaży online na szeroką skalę w realiach polskich, jednak należy na tę wizję spoglądać z pewną dozą umiarkowanego optymizmu. Nastawiając się na szybką liberalizację przepisów, możemy spotkać się z niemiłym zaskoczeniem w przypadku zastojów legislacyjnych na poziomie parlamentarnym. Z drugiej strony faktyczna praca środowiska zarówno biznesowego, jak i społecznego na rzecz podobnych projektów daje spore nadzieje na realną zmianę w roku 2022 dla całej branży – mówi prezes BZK Alco.