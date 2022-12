Presja ze strony sieci handlowych, szczególnie tych dyskontowych, jest tak gigantyczna, że przebicie się z cenami, które odzwierciedlają koszty wytworzenia, szczególnie w tym roku, jest szalenie trudne. Również kwestie kontraktowe, które podpisaliśmy, powodują, że te ceny trzeba utrzymywać do końca roku, co dla niektórych mniejszych firm może być zagrożeniem ich bytu i przetrwania – powiedział Marek Sypek, dyrektor generalny w Stock Polska.

Marek Sypek, dyrektor generalny w Stock Polska, przyznał, że rosnące w tak szybkim tempie koszty produkcji, spowodowały, że producenci już w połowie roku byli zmuszenia do podniesienia cen produktów. W przeciwnym razie dokładaliby do biznesu.

– W wódce 70 proc. kosztów to podatki. Jak doliczymy jeszcze Vat i inne, to wyjdzie ponad 80 proc. Koszt wytworzenia jest oczywiście bardzo niewielki, ale pomimo tego wzrósł o 60 proc., a czasami o 70 proc. Efekt tego jest taki, że po raz pierwszy, odkąd pamiętam, od bardzo dawnych czasów, jako producenci alkoholi byliśmy zmuszeni do podwyżek w połowie roku. Nie byliśmy w stanie przetrwać całego roku na tych tak zwanych „czerwonych liczbach”, bo musielibyśmy dokładać do kosztów produkcji, bo te koszty tak strasznie i tak szybko wzrosły – wyjaśnił Marek Sypek.

Problemy z dostępnością szkła wyzwaniem dla branży alkoholowej

Kolejnym problemem dla producentów alkoholi w tym roku, w wyniku wojny w Ukrainie, była dostępność do szkła i butelek.

– Butelki to jest jeden z problemów. Butelki to nie tylko huty w Polsce, ale również huty w Białorusi, w Ukrainie, w Litwie, Estonii i w Niemczech, i z tych miejsc my oraz różni inni producenci kupowaliśmy butelki. Ukraina nie tylko była słynna z produkcji pszenicy, ale również miała kilka dobrych koszowo i wydajnych hut szkła. W tej chwili połowa z tych hut nie działa, druga połowa zlokalizowana w zachodniej części Ukrainy działa, ale nie wiemy, kiedy ktoś, czyli Putin lub jego banda, nie wyłączy im wtyczki, posyłając kilka rakiet w jakieś następne przyłącze od strony elektrowni, a wtedy kolejna huta może zostać odcięta – stwierdził Marek Sypek.

– Jeżeli popatrzymy na opakowania szklane, nie tylko na sektor alkoholowy, ale także wielu innych producentów z FMCG i popatrzymy na skład tego kosztu wytworzenia, to koszty w hucie od 30 do 50 proc. stanowiły koszty energii. Aby wytworzyć słoik lub butelkę średnio 50 kilka proc. kosztu były to gaz i energia elektryczna. Teraz jeśli każdy z nas dostaje rachunek na firmę, i koszt jednego kilowata czy megawata to dotychczas było 70 czy 300 zł, teraz kwotowanie na przyszły rok wynosi od 1300 do 1500 i tak dalej. Koszty gazu również rosną i to przekłada się na dalsze koszty. Dlatego nie jesteśmy w stanie ograniczyć swojej marży w bardzo wielu produktach, bo tam już jej po prostu nie ma. I niektórzy z nas czekają na koniec roku jak na zbawienie, po to, żeby znowu, pomimo tego, że w lipcu podnieśliśmy cenniki, móc znowu przełożyć to finalnie niestety na konsumenta, bo nie mamy innego wyjścia – dodał.

Spada sprzedaż alkoholi

Zdaniem dyrektora Srocka konsekwencją kolejnych podwyżek produktów na sklepowych półek, będzie spadek sprzedaży alkoholi, co już można zauważyć po wynikach kategorii.

– Konsumpcja maleje. Konsumenci dokonując wyborów zakupowych, rezygnują z zakupu alkoholu i i my już to widzimy, bo kategoria już spada o te kilka proc. – powiedział Marek Sypek.

