Grupa Żywiec zapowiedziała, że zamknie Browar Leżajsk, a produkcję piwa Leżajsk przeniesie do innych zakładów grupy. Czy takie działanie może wprowadzać w błąd konsumentów? Zapytaliśmy prawnika oraz IJHARS.

Czy Grupa Żywiec może przenieść produkcję piwa Leżajsk do innego browaru zgodnie z prawem? fot. unsplash

Czy piwo Leżajsk można produkować poza Leżajskiem?

Jak pisaliśmy niedawno, Grupa Żywiec otrzymała dwie oferty na zakup Browaru Leżajsk. Pierwszą złożył Janusz Palikot (Palikot złożył ofertę na Browar Leżajsk. "Jesteśmy gotowi do rozmów, choćby jutro"), drugą - Gmina Leżajsk wraz z nieujawnionym wciąż podmiotem spoza branży piwnej:

Wraz z browarem nowy nabywca może zakupić markę piwa. Janusz Palikot nie ukrywa, że interesuje go także znak towarowy piwa Leżajsk. Z drugiej strony pojawiły się kontrowersje wokół możliwości przeniesienia produkcji piwa Leżajsk do innych Browarów Grupy Żywiec.

Czy piwo Leżajsk można produkować tylko w Leżajsku?

Marcin Warchoł, pochodzący z Podkarpacia wiceminister sprawiedliwości przekonywał, że przeniesienie produkcji piwa Leżajsk do innych zakładów grupy byłoby...niezgodne z prawem, gdyż "znak towarowy zawierający element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu, uważa się za znak wprowadzający odbiorców w błąd".

Czy rzeczywiście? Zapytaliśmy o to Monikę Gaczkowską, Senior Associate w Kancelarii Osborne Clarke. Prawniczka wskazuje, że już na wstępie należy zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o jeden konkretny znak, a o całe portfolio znaków.

Adam Tubilewicz, Portal Spożywczy: Czy faktycznie rozlewanie piwa o marce regionalnej wprost nawiązującej do danej miejscowości w browarze znajdującym się gdzie indziej jest naruszeniem przepisów dotyczących znaków towarowych?

Monika Gaczkowska, Senior Associate w Kancelarii Osborne Clarke: Należy zgodzić się z tym, iż w ustawie prawo własności przemysłowej (pwp) występuje bezwzględna przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, która jest związana z mylącym charakterem znaku towarowego, zgłoszonego w odniesieniu do wyrobów alkoholowych i zawierającego nieprawdziwy co do pochodzenia element geograficzny.

Przepis art. 129 par. 1 ust. 2 pwp stanowi, że: „w odniesieniu do wyrobów alkoholowych, znak towarowy zawierający element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający odbiorców w błąd.". Polski ustawodawca posługuje się pojęciem „wyroby alkoholowe", który w kontekście tego przepisu należy interpretować szeroko, a więc jako każdy alkohol, w tym również piwo.

Oznaczenia geograficzne a produkcja alkoholi

Zakaz posługiwania się niezgodnym z rzeczywistym oznaczeniem geograficznym należy stosować do wszelkich wyrobów alkoholowych, czyli wyrobów spirytusowych, wina oraz piwa. Są to towary wskazane w klasach 32 oraz 33 klasyfikacji nicejskiej. W przypadku rejestracji, gdy w przeznaczonym dla oznaczania napojów alkoholowych oznaczeniu zostanie użyty zostanie element geograficzny niezgodny z pochodzeniem, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) powinien uznać taki znak za mylący. Dla przykładu, w sprawie z dnia 6 października 2009 r., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że rejestracja znaku SUNLINE TOKAJI FURMINT dla napojów alkoholowych (klasa 33), może być myląca (sygn. II GSK 111/09). W Polsce kraina geograficzna Tokaji nie występuje. Ubiegano się o udzielenie ochrony w klasie towarów obejmujących zarówno wytwarzanie, jak i wprowadzanie towaru do obrotu.

W przypadku browaru Leżajsk mamy jednak do czynienia ze znakami towarowymi już zarejestrowanymi. Grupa Żywiec analizując przyszłe losy marki, prawdopodobnie rozważała już kwestię tzw. degeneracji znaku towarowego – czyli sytuację prawną utraty znamion odróżniających i przekształcenia znaku towarowego np. w nazwę rodzajową produktu. Może do tego dojść w wyniku działań lub zaniedbań uprawnionego. W takich okolicznościach, z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji mógłby wystąpić Prokurator Generalny Rzeczpospolitej Polskiej lub też Prezes UPRP - lecz jedynie w sytuacji, w której będzie za podjęciem takich działań stał interes publiczny. Podmiot powinien skonkretyzować interes publiczny uzasadniający legitymację, w kontekście podniesionej podstawy unieważnienia. W tym przypadku trudno będzie uzasadnić jaką korzyść dla interesu publicznego miałoby mieć pozbawienie Grupy Żywiec praw do znaków towarowych.

Może byłoby to wprowadzanie konsumenta w błąd, czyli sprawa dla organów typu UOKiK, IJHARS?

Jednym z obowiązków przedsiębiorców wobec konsumentów jest obowiązek podania kupującemu jasnych, zrozumiałych informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru. W tym przypadku działaniem wprowadzającym w błąd byłoby działanie, które mogłoby spowodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji, której w innych okolicznościach by nie podjął. Aby chronić konsumenta przed ryzykiem wprowadzenia w błąd, przedsiębiorca powinien mieć na uwadze, czy stosowanie nazwy jest bezpieczne. Owszem, UOKiK zajmuje się ochroną interesów i bezpieczeństwa konsumentów. Z kolei IJHARS sprawuje nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie. Jednak zauważyć należy, że jest to dopiero wstępna dyskusja na temat sprzedaży, dlatego też angażowanie organów takich jak UOKiK, czy IJHARS nie wydaje się zasadne."

IJHARS o postępowaniach wobec producentów piwa

Jak poinformował nas Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, przed Głównym Inspektorem JHARS na dzień 14 marca 2023 r. toczyły się 3 postępowania administracyjne w związku z podaniem w oznakowaniu piwa informacji sugerujących, że wyrób pochodzi z danego regionu lub miasta.

- W zależności od okoliczności danej sprawy podstawą wszczęcia postępowania jest art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz odpowiednio art. 40a ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 lub 2 lub 6 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych - informuje IJHARS.

Jakie kary może nałożyć IJHARS na producentów piwa?

Jaka kara/sankcja grozi producentowi, któremu udowodnione zostaną tego rodzaju praktyki?

Odpowiednio w zależności od okoliczności sprawy są to:

- zakaz wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej,

- nakaz poddania artykułu rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej określonym zabiegom (np. zmiana oznakowania),

- nakaz wycofania z obrotu całej partii artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego

w punktach sprzedaży należących do podmiotu kontrolowanego,

- administracyjna kara pieniężna w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł,

- administracyjna kara pieniężna w wysokości od 1000 zł do 10% przychodu strony osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

