Czy gruzińskie wina podbiją polski rynek?

Wina z Gruzji stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez instytut SW Research na zlecenie National Wine Agency of Georgia (LEPL), agencji rządowej reprezentującej producentów z Gruzji, spośród ankietowanych, którzy próbowali gruzińskiego wina, aż 89% lubi je lub zdecydowanie je lubi.

Wina z Gruzji stają się coraz bardziej popularne w Polsce. / fot. materiały prasowe

Głównym celem badania przeprowadzonego przez Instytut SW Research było poznanie preferencji Polaków w zakresie wyboru wina, w tym wina gruzińskiego. Jak dowodzą badania przeprowadzone przez SW Research Polacy pijący wino sięgają po nie częściej niż po piwo, wódkę czy likier. Kupując je, zdecydowana większość, bo aż 74% badanych, sugeruje się rodzajem wina. Dopiero drugim elementem, który wpływa na naszą decyzję konsumencką jest cena - zwraca na nią uwagę ponad 46% respondentów. W pozostałej kolejności smakosze wina kupują je ze względu na markę (30%) i kraj pochodzenia danego trunku (24% badanych).

Blisko ¾ respondentów deklaruje spożycie wina przy okazji spotkań z rodziną lub znajomymi, a 68% podczas przyjęć i imprez. Bez okazji wino pije 43% ankietowanych. Polacy najczęściej piją wino w domu (56%), ewentualnie u rodziny lub znajomych (32%). Warto dodać również, że tutejsi smakosze wina zwykle kupują je samodzielnie (71%). Swoje ulubione wino cenią najbardziej za jego smak i aromat (69%).

Najpopularniejszymi miejscami zakupu win są supermarkety (43%), dyskonty (36%) i sklepy alkoholowe (31%). Co ciekawe na zakup win online decyduje się blisko 4% respondentów.

Za gruzińskimi winami stoi tradycja sięgająca 8000 lat i na świecie wina te uchodzą za wyborne trunki o charakterystycznych nutach smakowo zapachowych. Alazani Valley, Old Tbilisi, czy Saperavi, czyli najbardziej lubiane przez Polaków gatunki win gruzińskich, pochodzą z Kachetii (Kakheti) - najstarszego na świecie regionu, jeśli chodzi o uprawę winogron, leżącego we wschodniej części Gruzji.

Chociaż nazwy regionów produkcji win gruzińskich nie są powszechnie znane w Polsce, 66% respondentów wskazało w badaniu, że ma pozytywne skojarzenia z Gruzją. 55% ankietowanych ceni gruzińską kulturę kulinarną, a niemal połowa (46%) ankietowanych próbowała już gruzińskiego wina.

Ci, którzy próbowali tego tradycyjnego trunku z regionalnych winnic w Kachetii, Imeretii i Kartlii deklarują, że lubią je za walory smakowe i aromat (70%), a także – co ciekawe – miłe skojarzenia z nimi (33%) – mówi Piotr Zimolzak z instytutu SW Research.

Polacy deklarują zakup win gruzińskich głównie w specjalistycznych sklepach z winami oraz sklepach z alkoholem - w ten sposób nabywa je 43% ankietowanych. Pozostali ankietowani znajdują wina gruzińskie w supermarketach, hipermarketach oraz dyskontach. 5,6% respondentów pija wina gruzińskie w restauracjach.

Polacy lubią Gruzję, cenią jej kuchnię i wino. To nie dziwi – Gruzja dopracowała do perfekcji połączenie tradycji z nowoczesnością, oferując wysokiej jakości wina. Najmodniejszy w tej chwili na świecie trend win naturalnych i tzw. bursztynowych ma swoje początki właśnie w Gruzji i używanej tam do fermentacji qvevri – glinianych naczyń, które dla utrzymania stałej i niskiej temperatury są zakopywane w ziemi - mówi Szymon Milonas, sommelier i ambasador win gruzińskich.