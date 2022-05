Czy influencerzy i Janusz Palikot mogą reklamować alkohol w mediach społecznościowych?

Marek Myślicki, dyrektor ds. rozwoju agencji marketingowej Store9 podczas EEC 2022 rozmawiał z naszą redakcją na temat reklamy alkoholu na profilach w mediach społecznościowych. Czego powinni się wystrzegać producenci, jakie działania marketingowe są w zgodzie z prawem, a jakie nie?

Autor: AK

Data: 05-05-2022, 13:43

Marek Myślicki, dyrektor ds. rozwoju agencji marketingowej Store9 na EEC 2022 o reklamie alkoholu/ fot. PTWP

Co można doradzić producentom alkoholu, którzy chcieliby go reklamować poprzez influencerów, w mediach społecznościowych?

Czy influencer może reklamować alkohol?

- Jest to praktycznie niemożliwe, jest to obwarowane wieloma przepisami wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, kodeksami etyki reklamy jak i innymi przepisami. Zdecydowanie nie namawiam na działania z influencerami. Tak naprawdę jest to zakazane. Większość influencerów posiada kanały otwarte, także dla osób poniżej 18. roku życia i współpraca z takim kanałem jest jawnym naruszeniem przepisów.

Marek Myślicki mówi także, że najlepszym modelem współpracy z infuencerami jest model ambasadorski.

Janusz Palikot reklamuje swoje alkohole nielegalnie?

A czy Janusz Palikot może sam reklamować w mediach społecznościowych swoje alkohole?

- To jest kwestia, która poruszamy w ramach grupy roboczej "influencer marketing" IAB razem z UOKiKiem, aby wypracować regulacje influencer marketingu. W naszej opinii pokazywanie produktów, namawianie do nich, także wyczerpuje znamiona reklamy.

- Zdecydowanie pokazywanie alkoholi, mówienie, że są dostępne w jakimś sklepie nosi znamiona reklamy, jak by nie było - tłumaczy Marek Myślicki. Dlaczego?

Całość rozmowy obejrzeć można powyżej.