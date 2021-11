Czy Maspex będzie wiarygodny w promowaniu zdrowego trybu życia?

Maspex skusił się na urok skali. Szansa na podwojenie obrotów nie zdarza się często, tak samo jak pozyskanie dobrych marek, jakie ma w portfolio CEDC - komentuje Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon.

Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon będzie prelegentem sesji "Konsolidacja: Postpandemiczny rachunek zysków i strat", która odbędzie się 8 listopada o godzinie 11.30 podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Maspex przejmuje CEDC od Roust Corporation

Grupa Maspex podpisała warunkową umowę z Roust Corporation na zakup spółki CEDC. W wyniku transakcji stanie się liderem rynku wódki w Polsce i powiększy portfolio o polskie marki – Żubrówkę, Soplicę, Absolwent oraz Bols.

Dzięki transakcji powstanie także największa polska grupa spożywcza o obrotach przekraczających 11 mld zł. To już 20 przejęcie firmy, w tym 9 w Polsce. Warunkiem wejścia w życie umowy jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Maspex pozyska dobre marki

- Maspex skusił się na urok skali - szansa na podwojenie obrotów nie zdarza się często, tak samo jak pozyskanie dobrych marek, jakie ma w portfolio CEDC. Do tego trzeba dołożyć realne synergie w postaci dystrybucji, tu bez wątpienia mogą pojawić się efekty - komentuje Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon.

- Ale trzeba pamiętać, że wysokoprocentowe alkohole to nie to samo co napoje - nie bez powodu fundusze Private Equity mające jako inwestora EBRD mają zakaz inwestowania w tym sektorze. To produkt szkodliwy i nie wszyscy rodzice kupujący Kubusia dla dzieci będą tym zachwyceni. Inwestowanie w obszar alkoholi jest mocno wbrew trendom społecznej odpowiedzialności biznesu, gdzie MASPEX plasuje się obecnie bardzo wysoko - zauważa.

- Historia CEDC nie jest usłana różami dla inwestorów i wejście w produkty akcyzowe plus kwestie wizerunku całości firmy na pewno będą sporym wyzwaniem - dodaje.

- Czy Maspex będzie ciągle wiarygodny w promowaniu zdrowego trybu życia i produktów, będąc największym sprzedawcą wódek w Polsce? Trzymam kciuki za projekt - w końcu mało jest polskich firm prywatnych o takiej skali, z takimi markami - podsumowuje Tomasz Stamirowski.

