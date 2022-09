Czy piwem bezalkoholowym można się upić? Czy piwne "zerówki" powodują odwodnienie, a może nie są przeznaczone dla sportowców? Branża rozprawia się z 6 najczęściej spotykanymi mitami o piwach bezalkoholowych.

Czy piwem bezalkoholowym można się upić? To jeden z mitów krążących wokół piw o zerowej zawartości alkoholu. fot. shutterstock

Czy piwem bezalkoholowym można się upić?

Czy piwem bezalkoholowym można się upić? Nie można, bo piwo 0,0% nie zawiera alkoholu. Ze względu na brak alkoholu piwo 0,0% mogą pić osoby, które z jakichś przyczyn nie chcą lub nie mogą sięgać po napoje z alkoholem.

Czy piwo bezalkoholowe powoduje odwodnienie?

Czy piwo bezalkoholowe powoduje odwodnienie? Piwo 0,0% dostarcza do organizmu wodę, mikroelementy oraz elektrolity, nie wykazuje przy tym właściwości diuretycznych (ze względu na brak alkoholu), dlatego może służyć jako napój nawadniający np. po wyczerpującym biegu.

Czy piwo bezalkoholowe jest odpowiednie dla osób uprawiających sport?

Czy piwo bezalkoholowe jest odpowiednie dla sportowców-amatorów? Z uwagi na niską kaloryczność oraz zawarte w piwie składniki mineralne i witaminy, piwo 0,0% ma właściwości izotoniczne i może pomóc w nawodnieniu organizmu po treningu.

Czy piwo bezalkoholowe to taki sam napój alkoholowy jak zwykłe piwo?

Czy piwo, które zawiera do 0,5 proc. alkoholu to taki sam napój alkoholowy jak zwykłe piwo?

W piwie 0,0% nie ma mowy o alkoholu. Rzeczywiście, według polskiego ustawodawstwa piwo bezalkoholowe to nie tylko piwo 0,0%, ale też i piwo, które zawiera od 0,1% do 0,5% alkoholu. Jednak zawsze jest to ilość minimalna.

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że podobną, a nawet czasem większą zawarto alkoholu mają produkty, które spożywamy na co dzień: kiszonki, przetwory z octem, kefiry czy niektóre rodzaje chleba na zakwasie. W słodyczach typu trufle, praliny, kremy etc. alkohol jest dodawany jako składnik smakowy.

Czy piwo bezalkoholowe jest tak samo kaloryczne, jak tradycyjne piwo?

Czy piwo bezalkoholowe jest tak samo kaloryczne, jak tradycyjne piwo? Piwa bezalkoholowe co do zasady dostarczają najmniej kalorii ze wszystkich piw. Nie zawierają alkoholu, którego każdy gram to 7 kcal.

100 ml lagera 0,0% zawiera ok. 20 kcal, a jego alkoholowy odpowiednik ok. 40 kcal. Bezalkoholowe piwa smakowe mają nieco więcej kalorii niż lager 0,0% z uwagi na dodatki smakowe – ok. 26 kcal w 100 ml.

Czy piwo bezalkoholowe nie ma smaku?

Czy piwo bezalkoholowe jest bez smaku? Szeroki wybór piw bezalkoholowych odzwierciedla urozmaicone style o charakterystycznych dla nich smakach i aromatach. Różnorodność piw bezalkoholowych dorównuje piwom alkoholowym. Browarnicy udoskonalili metody warzenia piwa bezalkoholowego, dzięki czemu oferowane na rynku produkty w wersji 0,0% zachowują unikalny dla piwa smak.

Informacje opracowano na podstawie raportu "Rewolucja 0,0% na rynku piwowarskim" przygotowanego przez Związek Pracodawców Browary Polskie.

