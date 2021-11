Czy polski konsument zaakceptuje podwyżkę akcyzy na alkohol?

Marek Sypek, prezes zarządu Stock Polska, podczas debaty poświęconej branży alkoholowej ocenił m.in. rynek alkoholi w Polsce oraz odniósł się do planów rządu związanych z kolejną podwyżką akcyzy na alkohole.

Marek Sypek, prezes zarządu Stock Polska, podczas debaty poświęconej branży alkoholowej ocenił m.in. rynek alkoholi w Polsce / fot. PTWP

Marek Sypek, prezes zarządu Stock Polska Sp. z o.o., podczas debaty na FRSiH omówił rynek alkoholi w Polsce.

– Wolumetrycznie na rynku alkoholi w Polsce, patrząc na liczby, to 82 proc. płynu z alkoholem stanowi piwo, 11 proc. produkty spirytusowe, a niewielka części wina. Pomimo spadków kilka procentowych bezsprzecznie jesteśmy rynkiem zalanym piwem. Patrząc na produkty pochodzenia spirytusowego, to kategoria ta w ciągu ostatniego roku spada ilościowo o 3,7 proc. Całościowo kategoria nie spada drastycznie. Odnosząc się do Stocka, nasza firma rośnie o 11 proc. i mamy równo podzielone na producentów 33 proc. rynku produktów spirytusowych w Polsce – wyjaśnił.

Rosną alkohole smakowe

Na rynku wódek pojawia się dużo nowych różnych nieoczywistych smaków jak Saska Kawa z Nutą Brandy, Saska Wiśnia z Nutą Rumu lub nowe smaki Żołądkowej. Czy konsumenci są otwarci na eksperymentowanie, czy jednak pozostają wierni tradycyjnym smakom alkoholi mocnych?

– Kiedyś w dawnych czasach była wódka czysta, która od wielu lat spada, natomiast rosną alkohole smakowe w bardzo w przeróżnych smakach. Saska o smaku kawy okazała się hitem. Z tego co widzimy na rynku, jeśli chodzi o trendy, jest coraz niższa zwartość alkoholu w produktach, które sprzedajemy, szczególnie w alkoholach smakowych, gdzie schodzi się już poniżej 30 proc. zawartości alkoholu – powiedział Marek Sypek.

– Natomiast whisky w ostatnich 10. latach rozwija się rokrocznie dwucyfrowo. I rynek whisky przechodzi gigantyczny wzrost w Polsce. Dostępność tych produktów zawdzięczamy dyskontom, gdzie 50 proc. tej kategorii jest sprzedawana w cenach bardzo atrakcyjnych. Kategoria ginu i rumu powoli, aczkolwiek skutecznie rośnie, ok 9-10 proc rok do roku. I giny smakowe stanowią drugą subkategorię w ginach – dodał prezes Stock Polska.

Butelka najtańszej wódki, która obecnie kosztuje 20 zł, wzrośnie o ok. 15 zł.

Marek Sypek odniósł się również do wątku sprzedaży alkoholu w sieci oraz kolejnej podwyżki akcyzy na alkohol przez rząd.

– Trudno inaczej ocenić tę ustawę niż mianem absurdu. Nie sprzedajmy alkoholi mocnych przez internet, ale chcielibyśmy, żeby to zostało w końcu uregulowane, ponieważ mamy XXI wiek i wypadałoby to zauważyć ze strony ustawodawcy. Ten z kolei zauważył, że jest okazja, żeby znowu wyciągnąć pieniądze od producentów, bo dwa lata temu mieliśmy podwyżkę akcyzy. Rok temu mieliśmy jedną z ustaw o małych formatach, która to miała przesunąć konsumpcję z małych opakowań na piwo, co nie do końca wyszło, a przesunęło konsumpcję trochę na duże opakowania – ocenił prezes Stocka.

– Teraz mamy następny pomysł, żeby znowu o 10 proc. zwiększyć akcyzę. A po pierwsze należałoby wrócić do ustawy z 1982 roku i dostosować ją do obecnych potrzeb. Każdy producent, niezależnie z jakiego kraju i co tak naprawdę wlewa do kadzi, to jest to takim samym alkoholem na koniec dnia i ma rożną zawartość procentową. Chcielibyśmy, żeby ta akcyza była opłacana tak samo nieważne czy to jest cydr, piwo, wino, wódka czy whisky. Wtedy byłby to jedynie słuszny i obiektywny system, bo tak jak każdy przedsiębiorca, który działa w danej branży, chciałbym być traktowany według tych samych zasad, bo robię dokładnie to samo. W tej kategorii chcieliśmy być traktowani uczciwie przez rząd i mieć takie same szanse rozwoju. A podwyżka akcyzy spowoduje, że butelka najtańszej wódki, która obecnie kosztuje 20 zł, wzrośnie o ok. 15 zł. A w kolejnych latach przez podwyżki do ok. 50 zł za butelkę. Czy polski konsument to zaakceptuje? Nie sadzę. Ale czas pokaże, co z tym zrobi ustawodawca. Mam nadzieję, że jednak jeszcze zmieni swoje zdanie – podsumował Marek Sypek.

