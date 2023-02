Plany zamknięcia Browaru Leżajsk przez Grupę Żywiec stały się pretekstem do rozmowy o browarach regionalnych w Polsce. O ocenę tego sektora oraz opinię na temat zamykania i prób ratowania małych browarów poprosiliśmy Pawła Leszczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Wolny Kraft i współtwórcę Warszawskiego Festiwalu Piwa.

Paweł Leszczyński, prezes Stowarzyszenia Wolny Kraft i współtwórca Warszawskiego Festiwalu Piwa w rozmowie z nami ocenił rynek piw regionalnych w Polsce. / fot. JS

Rynek piw regionalnych w Polsce

Jak oceniasz rynek piw regionalnych w Polsce?

Aby przetrwać na kurczącym się rynku, browary muszą produkować coraz tańsze i lepsze jakościowo piwa. Na tę chwilę browary regionalne wypełniają tę niszę, tworząc piwo tańsze niż rzemieślnicy i ciekawsze niż koncerny. Często mają też w swoim portfolio znane marki, a ich rozpoznawalność wiele znaczy w zalewie nowych rodzajów i stylów piwa.

Jeśli jednak nie będą inwestować w jakość i innowacyjność, staną się niepotrzebne, tak jak przymiotnik "regionalne", który je opisuje, a przestaje już cokolwiek znaczyć.

Paweł Leszczyński, prezes Stowarzyszenia Wolny Kraft i współtwórca Warszawskiego Festiwalu Piwa. / fot. materiały prasowe/Bartosz Pussak

Grupa Żywiec zamyka Browar Leżajsk

Grupa Żywiec planuje zamknąć Browar Leżajsk, tłumacząc swoje działania nierentownością tego browaru. Co o tym myślisz?

Nie można mieć pretensji do koncernu, że zamyka nierentowny zakład. To tak, jakbyśmy mieli pretensję do psa, że szczeka. Taka jest jego natura.

Tymczasem region walczy o przetrwanie Browaru Leżajsk. Jak oceniasz tę inicjatywę przejęcia browaru przez lokalne społeczeństwo i gminę?

Uwielbiam wszystkie inicjatywy, które wzmacniają więzi społeczne w regionie. Ta sytuacja bliźniaczo przypomina mi sytuację Browaru Zamkowego Cieszyn, który miał zostać zamknięty, a w końcu Grupa Żywiec sprzedała go prywatnemu inwestorowi. Może też tak będzie w tym przypadku? Znamy też historię browarów tworzonych lub wykupowanych przez spółdzielnie (Browar Spółdzielczy), miejskich (czeski browar Strakonice) lub państwowych (Budějovický Budvar). To nowy temat, ale może niekoniecznie celem każdego przedsiębiorstwa jest zysk?

