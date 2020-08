Czy sklep może odmówić sprzedaży piwa bezalkoholowego nieletnim?

Lidl i Aldi nie pozwalają kupować piwa bezalkoholowego przez nieletnich klientów. Jak podał portal Business Insider Polska, w marketach tych sieci piwo z zawartością alkoholu 0,5 proc. i mniej można mieć tylko z pokazaniem dowodu tożsamości i po przekroczeniu 18. roku życia.

Lidl Polska tłumaczy swoje postępowanie stanowiskiem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), która wskazała, że co prawda piwo bezalkoholowe nie stanowi napoju alkoholowego (w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), ale sprzedaż rzeczonego napoju dzieciom i młodzieży "budzi poważne wątpliwości wychowawcze".

Rzecznik Praw Obywatelskich i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuje, że Ustawa nie zakazuje sprzedaży piwa bezalkoholowego nieletnim, natomiast jeżeli ktoś uważa, że naruszono jego prawa jako konsumenta, to może się zgłosić do lokalnego rzecznika konsumentów. Do tej pory do urzędu wpłynęła jedna skarga w sprawie piw bezalkoholowych.

Rzecznik RPO wskazuje, że w tej sytuacji trzeba rozstrzygnąć, czy ważniejsze jest dobro młodzieży czy swoboda obywatelska.

- Warto w tej konkretnej sytuacji przede wszystkim pamiętać o tym, że mówimy o dobrej woli sklepu, który wprowadza ostrzejsze niż istnieją zasady sprzedaży napojów bezalkoholowych mając na względzie dbałość o interes publiczny i realizację celów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto wewnętrzne wytyczne sklepu dotyczące odmowy sprzedaży piwa bezalkoholowego osobom niepełnoletnim powodują, że sklep sam sobie ogranicza podmiotowy rynek zbytu dla towarów, jakimi są piwa bezalkoholowe (a tym samym potencjalne zyski) - wyjaśniają nam przedstawiciele urzędu - wskazuje rzecznik Urzędu.

