Czy w czasach epidemii na whisky można zarobić?

Kilka lat temu whisky przebojem wdarła się na polskie salony. Od tego czasu jej popularność systematycznie rośnie, a fanów na popularną „szkocką” przybywa we wszystkich częściach kraju. O rosnącym zainteresowaniu tym alkoholem świadczą dane rynkowe. W 2018 roku, jak podawała agencja Nielsen w swoim raporcie, Polacy wydali na whisky ponad 2,3 miliarda złotych, co oznaczało wzrost rok do roku o 11,5 proc. Jeśli wierzyć prognozom, jej sprzedaż będzie rosnąć w najbliższych latach w podobnym tempie i przed 2025 rokiem przekroczy barierę 6 milionów skrzynek rocznie. Według szacunków IWSR (International Wine and Spirits Research) udział whisky w konsumpcji alkoholi Premium w Polsce wzrośnie do 14 proc. w zaledwie 4 lata. Polski klient często sięga po whisky – na razie głównie w celach smakowych, ale wkrótce może się to zmienić. Okazuje się bowiem, że ten popularny, mocny trunek jest również bardzo skutecznym narzędziem inwestycyjnym, które zwłaszcza teraz – w kontekście niskiego oprocentowania lokat bankowych i niepewnej sytuacji na rynkach finansowych, może nam przynieść pokaźne stopy zwrotu zainwestowanych środków.

Wysoka moc inwestycyjna whisky nie jest wyłącznie wytworem marketingowym samej branży. O znaczących wzrostach zaświadcza Indeks Rare Whisky Apex 1000, będący najszerszym wskaźnikiem cen na rynku whisky. Wskaźnik ten w ciągu ostatnich 10 lat wzrósł ponad siedmiokrotnie (+700%). Przypomnijmy, że indeks śledzi ceny 1000 butelek whisky o największym potencjale inwestycyjnym. Jeśli myślimy o pokaźnym zwrocie z inwestycji, samo obserwowanie indeksu to jednak trochę za mało. Konieczne jest także śledzenie trendów rynkowych, czytanie profesjonalnej prasy, a także monitorowanie forów tematycznych.

Ostatnie lata były bardzo owocne dla osób inwestujących w whisky. Żaden okres prosperity nie trwa wiecznie, stąd prędzej czy później będziemy świadkami spowolnienia w branży. Póki co warto jednak korzystać na aktualnych wzrostach. Nie jest tajemnicą, że ogromny popyt na whisky znacząco wywindował jej ceny.

- Podobna sytuacja miała miejsce w latach 80-tych, gdzie potężny kryzys skutkował zamknięciem wielu destylarni. Wiele trunków pochodzących z upadłych biznesów można było wtedy kupić za bezcen. Prędzej czy później rynek dojdzie do „swojego sufitu” i klienci wyhamują z zakupami, a wtedy inwestowanie w whisky może okazać się mniej opłacalne – przekonuje Jarosław Buss, właściciel firmy Tudor House i organizator corocznego festiwalu Whisky Live Warsaw. Kiedy to nastąpi, nikt nie wie. Jedno jest pewne - na takiej inwestycji zdecydowanie nie stracimy. W końcu whisky, w odróżnieniu np. do wina, na pewno się nie popsuje.