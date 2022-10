Wino jest popularnym napojem alkoholowym, którego spożycie tylko w ubiegłym roku sięgnęło prawie piętnastu litrów na osobę. Jednak za skutki uboczne jego picia często obwinia się siarczyny zawarte w winie. Czy rzeczywiście to one są przyczyną?

Czym są siarczyny w winie i czy są szkodliwe?

Wino jest popularnym napojem alkoholowym, którego spożycie tylko w ubiegłym roku sięgnęło prawie piętnastu litrów na osobę. Jednak dla niektórych nie wszystko jest takie kolorowe. Wiele osób skarży się później na bóle głowy i brzucha, pokrzywkę i inne nieprzyjemne skutki uboczne. Za te reakcje często obwinia się siarczyny zawarte w winie. Ale czy to one są przyczyną? Oto co musisz wiedzieć o siarczynach zawartych w winie.

Czym są siarczyny i dlaczego są dodawane do wina?

Siarczyny to sole nieorganiczne, które są powszechnie stosowane jako dodatki do żywności. Występują w wielu rzeczach, również w naszych ciałach i wielu produktach spożywczych. Są dodawane na etapie przetwarzania lub występują naturalnie w wyniku fermentacji. Wszystkie wina zawierają siarczyny. Te w winie są używane do zatrzymywania fermentacji w określonym punkcie procesu produkcji. Ponadto działają jako konserwanty zapobiegające psuciu się i utlenianiu oraz jako ochrona przed bakteriami. Siarczyny pomagają zachować świeżość i smak wina oraz przedłużają jego trwałość.

Siarczyny są obecne nie tylko w winie. Występują również w wielu suszonych owocach, takich jak rodzynki złote, morele i śliwki, a także w suszonych warzywach i ziemniakach, sosach i soku z cytryny. W Unii Europejskiej siarczyny są klasyfikowane jako dodatek do żywności i obowiązują przepisy określające, w jaki sposób i kiedy można je do niej dodawać. Jeżeli produkt zawiera więcej niż 10 części na milion (ppm) siarczynów, co odpowiada 10 miligramom na kilogram lub 10 miligramom na litr, na etykiecie należy wyraźnie umieścić słowa „zawiera siarczyny”. Można je również rozpoznać na etykietach żywności po numerach E (E220 do E228).

Ile siarczyn jest w winie?

Nie wszystkie wina mają taką samą ilość siarczynów. Ogólnie rzecz biorąc, ich zawartość w winach białych i słodkich jest wyższa w porównaniu z zawartością w winach różowych, czerwonych i wytrawnych. Jednak, jak już wspomniano, siarczyny znajdują się nie tylko w winie. Są obecne także w wielu innych produktach spożywczych, czasem w stężeniach nawet 10-krotnie wyższych! O ile suszone morele mogą zawierać do 2000 miligramów siarczynów na kilogram, to wina białe i różowe zazwyczaj mogą zawierać ich tylko do 200 miligramów na litr, a wina czerwone tylko do 150 miligramów na litr. Ludzie mogą zakładać, że wina ekologiczne są wolne od siarczynów, jednak zgodnie z prawodawstwem europejskim one również mogą zawierać ten dodatek, choć zwykle jest on mniejszy w porównaniu z odmianami nieekologicznymi.

Czy siarczyny są szkodliwe i czy należy ich unikać?

Jednym z powszechnych błędnych przekonań na temat siarczynów w winie jest to, że powodują one bóle głowy, kaca i inne nieprzyjemne efekty uboczne. Jednak w większości przypadków nie jest to prawdą. Siarczyny mogą nasilać objawy astmy u niewielkiej liczby osób (3-10% astmatyków doświadcza niepożądanych reakcji po spożyciu siarczynów), jednak jest to zwykle związane z pokarmami i napojami, które zawierają znacznie więcej siarczynów niż wino. Ponadto w wywoływaniu niekorzystnych efektów mogą odgrywać rolę także inne związki zawarte w winie, takie jak histamina, tyramina, flawonoidy oraz zawartość alkoholu w samym winie.

Alergia na siarczyny czy anafilaksja?

Zazwyczaj niepożądane reakcje na siarczyny w winie określa się mianem alergii na nie ze względu na objawy przypominające alergię. Oficjalnie jest to jednak nadwrażliwość, ponieważ układ odpornościowy nie bierze udziału w reakcjach na siarczyny. Udokumentowano anafilaksję, najgroźniejszy rodzaj reakcji alergicznej, po spożyciu siarczynów, jednak występuje ona niezwykle rzadko. Do najczęstszych działań niepożądanych u osób nadwrażliwych na siarczyny należą: rumieniec, szybkie bicie serca, świszczący oddech, pokrzywka, zawroty głowy, rozstrój żołądka i biegunka, zapaść, mrowienie lub trudności w przełykaniu. Jeśli uważasz, że wykazujesz podatność na siarczyny lub jakikolwiek inny składnik żywności, najlepszą radą jest skonsultowanie się z lekarzem lub z dietetykiem.

Czy siarczyny są bezpieczne dla konsumentów?

Według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) siarczyny są ogólnie uważane za dodatek bezpieczny dla konsumentów. W populacjach europejskich obserwowano spożycie siarczynów przekraczające dopuszczalne dzienne spożycie (ADI) wynoszące 0,7 mg siarczynów na kilogram masy ciała dziennie. Aby umieścić to w kontekście, wystarczy około 1,5 kieliszka białego wina dla przeciętnej osoby o wadze 70 kg, aby przekroczyć ADI (biorąc pod uwagę najwyższą dozwoloną dawkę siarczynów dla wina). EFSA nie zgłasza jednak obecnie żadnych zastrzeżeń co do (długoterminowych) skutków dla zdrowia.

Siarczyny są dobrze zbadanymi konserwantami żywności. Są ważne dla utrzymania jej koloru, przedłużenia okresu przydatności do spożycia i zapobiegania rozwojowi bakterii. Wszystkie (organiczne) wina zawierają siarczyny. W licznych ocenach naukowych stwierdzono, że są one bezpieczne do spożycia dla większości konsumentów.

Tekst opracowany na podstawie danych dostarczonych przez Europejską Radę Informacji o Żywności (EUFIC)

