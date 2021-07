Czysta Wódka wyBUHowa – nowy produkt Palikota i Wojewódzkiego

Janusz Palikot i stworzona przez niego z Kubą Wojewódzkim spółka Przyjazne Państwo wprowadzają na rynek nowy produkt. 29 czerwca portfolio marki BUH powiększyło się o wódkę, a dokładnie o Czystą Wódkę wyBUHową.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 29-06-2021, 19:04

Janusz Palikot i stworzona przez niego z Kubą Wojewódzkim spółka Przyjazne Państwo wprowadzają na rynek nowy produkt. 29 czerwca portfolio marki BUH powiększa się o wódkę, a dokładnie o Czystą Wódkę wyBUHową. / fot. PTWP

Wódka w oparciu o destylację piwa BUH

BUH Distillery tworzone przez Janusza Palikota, Kubę Wojewódzkiego i Tomasza Czechowski oraz Vortune Equity Group proponują konsumentom wódkę powstałą w oparciu o destylację piwa BUH. Specjalny zabieg stanowiący tajemnicę produkcji, pozwala zachować wódce niezapomniany zapach i smak. Od 30 czerwca Czysta Wódka wyBUHowa® będzie dostępna na zasadzie wyłączności w sieci sklepów Żabka.

– Niewątpliwy sukces rynkowy piwa BUH skłonił właścicieli BUH Distillery do stworzenia nowej kategorii na rynku alkoholi wysokoprocentowych. Postanowiliśmy sprawdzić, czy możliwe jest zachowanie unikanego smaku i zapachu piwa BUH mimo jego destylacji. Konieczny był jeszcze jeden zabieg, którego szczegółów nie mogę zdradzić, by każdy smakosz mógł spróbować czegoś unikalnego, Czystej Wódki wyBUHowej®. Przed jej użyciem zalecam silne wstrząśnięcie butelką, by pobudzić do pracy nuty zapachowe – mówi Janusz Palikot.

Czysta Wódka wyBUHowa w sklepach Żabka

Czysta Wódka wyBUHowa będzie dostępna, na zasadzie wyłączności, w sieci sklepów Żabka od 30 czerwca, w butelkach o pojemności 0,5 l.

– To kolejny produkt z rodziny BUHa, który wprowadzamy na rynek poprzez sieć sklepów Żabka. Poprzednie premiery okazały się wielkim sukcesem rynkowym. Wierzymy, że nasza nowa unikalna wódka z prędkością kosmiczną zdobędzie rynek – powiedział Tomasz Czechowski.

Znak graficzny opracował na specjalne zamówienie Tomasz Waciak Wójcik. Znak jest malowany na butelkach przez firmę Decorglass.

– Spożycie Czystej Wódki wyBUHowej® to prawdziwy kosmos. Jej aromat i smak jest jedyny na świecie. Każdy miłośnik BUHa odnajdzie swoje ulubione nuty. Prawdziwa frajda dla podniebienia i nosa. A potem odlot z kosmiczną prędkością – powiedział Kuba Wojewódzki.

Kosmiczny charakter Czystej Wódki wyBUHowej® podkreśliła obecność na konferencji prasowej zorganizowanej w Cosmos Museum w Warszawie pierwszego i jak do tej pory jedynego Polaka, który odbył podróż w przestrzeń kosmiczną, gen. Mirosława Hermaszewskiego.

BUH Distillery zleciło brytyjskiej firmie Send Into Space wysyłką Czystej Wódki wyBUHowej® w kosmos. Trwają właśnie ustalenia kiedy Czysta Wódka wyBUHowa® znajdzie się na orbicie okołoziemskiej.

Za butelkę Czystej Wódki wyBUHowej trzeba będzie zapłacić ok. 70 zł.