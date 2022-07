strefa premium

Damian McKinney, CEO Stoli Group: Chcemy być cztery razy więksi także w Polsce (wywiad)

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 01-07-2022, 06:52

Polska? Do tej pory był to dla naszego biznesu mały rynek. Nie poświęcaliśmy mu wiele uwagi, co dla mnie osobiście jest niezrozumiałe. Chcemy uczynić naszą firmę czterokrotnie większą globalnie i w Polsce chcemy zrobić to samo. Mamy duże ambicje, ale chcemy to robić we właściwy sposób - mówi nam Damian McKinney, CEO Stoli Group.

Damian McKinney, CEO Stoli Group opowiedział nam m.in. o konflikcie spółki z rosyjskim rządem. fot. mat. pras./shutterstock

Jak doszło do sporu właściciela Stolicznej z rosyjskim rządem?

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Nie jest tajemnicą, że Jurij Szefler, właściciel marki Stolicznaja od lat pozostaje w konflikcie z rosyjskim rządem. Jak zaczął się ten spór?

Damian McKinney, CEO Stoli Group: Marka Stolicznaja została założona w 1936 roku w Związku Radzieckim. Lata 90. w Rosji rządzonej przez Borysa Jelcyna były epoką transformacji z centralnie sterowanej gospodarki do teoretycznie wolnego rynku. Podobną drogę przechodzili tamtejsi przedsiębiorcy. Jednym z nich był Jurij Szefler. Dziś dużo mówi się o oligarchach, ale zastanówmy się kim oni właściwie są? Za oligarchów uważa się wszystkich rosyjskich biznesmenów. Do pewnego stopnia jest to uprawnione, ponieważ wielu z nich było częścią systemu, z czego skorzystali budując swoje fortuny. Szefler w momencie rozpadu ZSRR był młodym biznesmenem, który dostrzegł szanse w otwarciu się Rosji na gospodarkę rynkową. Około 1997 roku zainteresował się marką Stolicznaja, które przez złe zarządzanie traciła wiele pieniędzy. Była zadłużona, ale wciąż miała w sobie magię. Dlatego ją kupił. Zrobił wszystko zgodnie z prawem, ale to nie wystarczyło.