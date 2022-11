Daniel Craig wystąpił w najnowszej reklamie wódki Belvedere. Reżyserem spotu w bondowsko-tanecznym klimacie jest Taika Waititi, reżyser m.in. The Mandalorian i Thora.

Daniel Craig wystąpił w najnowszej reklamie wódki Belvedere. Ostatni (jak na razie) odtwórca roli Jamesa Bonda został gwiazdą 2,5-minutowego spotu wyreżyserowanego przez Taikę Waititiego.

Pochodzący z Nowej Zelandii Waititi to wschodząca multi-gwiazda Hollywood. Waititi jest reżyserem, scenarzystą, producentem, aktorem i komikiem. W 2020 roku odebrał Oscara za scenariusz do "Jojo Rabbit", w którym zagrał jedną z głównych ról.

Co robi Daniel Craig w reklamie Belvedere?

Jaki pomysł na Daniela Craiga miał Waititi? Choć reklama zaczyna się w sepii i przywodzi na myśl bondowskie klimaty, reżyser szybko zmienia nastrój. Przez większość spotu Craig w tańczącym krokiem przemierza ulice Paryża i hotelowe korytarze, co w oczywisty sposób nawiązuje do słynnego teledysku Fatboy Slima 'Weapon Of Choice' z udziałem Christophera Walkena.

Na koniec teledysku pojawia się sam Waititi w roli rozkapryszonej gwiazdy filmowej. Jak wyszło? Przekonajcie się sami:

Kto produkuje wódkę Belvedere?

Belvedere Vodka została stworzona w 1993 roku przez Polmos Żyrardów. Belvedere błyskawicznie przyciągnęła uwagę ekspertów i koneserów i już na początku 1996 roku została wprowadzona na rynek amerykański.

W 2005 roku spółka Phillips Millennium, która jako amerykański dystrybutor była większościowym udziałowcem Destylarni Żyrardów została przejęta w 100 procentach przez LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. LVMH przejęła tym samym wyłączne prawa do marek Belvedere oraz Chopin (do 2010 roku).

Gdzie jest produkowana wódka Belvedere?

Marka Belvedere od blisko 20 lat pozostaje więc w portfelu koncernu LVMH, który jest największym na świecie producentem dóbr luksusowych. W Polsce wyłącznym dystrybutorem wódki Belvedere jest Moët Hennessy Polska Sp. z o.o.

W komunikacji marka Belvedere chętnie podkreśla związki z Polską, m.in. pochodzenie surowca. Produkcja Belvedere wciąż odbywa się w zakładzie Polmosu Żyrardów.

Belvedere powstaje wyłącznie z naturalnych składników – krystalicznej wody artezyjskiej i najszlachetniejszego Żyta Dańkowskiego uprawianego w wybranych regionach Mazowsza. Odmiany smakowych tworzy się poprzez naturalną macerację owoców - czytamy na stronie producenta.

Słynna butelka Belvedere zawiera wizerunek Pałacu Belwederskiego w Warszawie. Zezwolenia na użycie go przez tę prestiżową polską markę udzielił sam prezydent Lech Wałęsa.

Słynni ambasadorzy Belvedere

Ambasadorami Belvedere były m.in. Grace Jones, Lady Gaga czy Rita Ora swoje ekskluzywne występy organizują we współpracy z Belvedere Vodka. Co ciekawe, Belvedere Daniel Craig pił już wcześniej jako James Bond w filmie „Spectre”.

