Destylarnia Drake. 6 rzeczy, które warto wiedzieć o pionierach polskiego kraftu

Autor: Marcin Młodożeniec (40procent.pl)

Data: 08-09-2022, 18:01

Produkty gorzelniczego rzemiosła coraz śmielej poczynają sobie na rynku. Do pionierów wysokoprocentowego, polskiego kraftu należy destylarnia Drake zlokalizowania w miejscowości Maksymilianowo w Wielkopolsce. Pod marką OVII powstają tu przede wszystkim owocowe destylaty, choć działa tu także winiarnia i palarnia kawy.

Krzysztof Kaczor, właściciel i Master Distiller w Destylarni Drake. fot. mat. pras.

Produkty gorzelniczego rzemiosła coraz śmielej poczynają sobie na rynku. Do pionierów wysokoprocentowego, polskiego kraftu należy destylarnia Drake zlokalizowania w miejscowości Maksymilianowo w Wielkopolsce. Pod marką OVII powstają tu przede wszystkim owocowe destylaty, choć działa tu także winiarnia i palarnia kawy. Z racji moich zainteresowań, skupiam się na tych pierwszych. Poniżej kilka informacji na temat OVII Spirits.

OVII Spirits od Destylarni Drake

OVII to marka alkoholi rzemieślniczych z Wielkopolski należąca do Drake, firmy Krzysztofa Kaczora. Powstają tu przede wszystkim destylaty owocowe, choć jest też miejsce na wina. Destylarnia produkuje alkohole w miedzianej aparaturze, w krótkich seriach po kilkadziesiąt i małych kilkaset butelek. Powstają tu trunki, dla których surowcem są przede popularne owoce, takie jak jabłka, gruszki czy wytłoki z winogron, choć Dumą Krzysztofa Kaczora są także bardziej nietypowe receptury, o czym poniżej. OVII dziś to gama kilkudziesięciu produktów składają się przede wszystkim wódki, okowity i inne destylaty uzupełnione grupą win owocowych.

Wódka z truskawek-destylaty z aronii i czarnej porzeczki. fot. mat. pras.

Jak wyglądały początki Destylarni Drake?

Skąd wziął się tu pomysł na tworzenie alkoholi? Wszystko zaczęło się od plantacji czarnej porzeczki, która była w posiadaniu Państwa Kaczorów oraz… kreatywności spowodowanej pogorszeniem się sytuacji na rynku. Niespełna 20 lat temu, w okresie, gorszej koniunktury zaczęto robić z niej przetwory. Konfitury to jednak nie było to. Dlatego w 2011 roku przyszedł czas na wino owocowe, nie tylko z porzeczek, ale i z wiśni. W 2015 roku, kiedy pojawiła się ciekawa szansa zakupu nowoczesnego sprzętu do destylacji, Drake zajął się trunkami wysokoprocentowymi. Na tamte czasy był to prawdziwie pionierski projekt. Ograniczenia formalno-prawne spowodowały jednak, że pierwszy rozlew wysokoprocentowych alkoholi miał tu miejsce dopiero w grudniu 2018 roku.

Krzysztof Kaczor wypracowywał pierwsze receptury metodami prób i błędów. fot. mat. pras.

Sprzęt w Destylarni Drake

Destylaty OVII Spirits to połączenie kunsztu Krzysztofa Kaczora i specjalistycznej miedzianej aparatury do produkcji alkoholi wysokoprocentowych. Wyjątkowej urody sprzęt marki Kothe pozwala na destylację alembikową oraz kolumnową. Kocioł o pojemności zaledwie 250 litrów, powolny proces prowadzenia destylacji gwarantują, że alkohol ma duży kontakt ze szlachetną miedzią. Jeśli dodamy do tego wysokiej jakości surowce, otrzymujemy rezultat w postaci krótkich serii trunków wysokiej jakości. To na tym sprzęcie, Krzysztof Kaczor, niejednokrotnie zarywając noce, dopieszczał swoje receptury metodą prób i błędów.

Aparatura do destylacji w Drake. fot. mat. pras.

Nietypowe receptury Destylarni Drake

Krzysztof Kaczor, który jest Master Distillerem dla wszystkich produktów OVII, nie boi się eksperymentować. Kilka wybranych, nietuzinkowych receptur stworzonych przez OVII to m.in.: geist z kwiatów czarnego bzu, destylat z czarnej porzeczki, wódka destylowana z truskawkami, czy rum brzoskwiniowy na bazie melasy z Paragwaju. Wszystkie trunki mają swój wyrazisty, niepowtarzalny smak i aromat, co sprawia, że znakomicie sprawdzają się w degustacji. Dużą popularnością cieszy się także, nawiązująca bezpośrednio do wielkopolskich tradycji – Wódka z Pyry.

Wódkę z pyry od Destylarni Drake rozlano do charakterystycznych podłużnych butelek. fot. mat. pras.

Produkcja kontraktowa Destylarni Drake

Z infrastruktury Drake i doświadczenia Krzysztofa Kaczora chętnie korzystają inne marki, które nie posiadają własnej destylarni. Tutaj destylowane są m.in. giny marki Herbarius, Heritage Magnolia Gin, Likier Dzika Róża Manufaktury Cieleśnica, czy likiery winiarskie Destyl.

Destylaty owocowe zaskakują intensywnym aromatem i orzeźwiającym smakiem. fot. mat. pras.

Czy Destylarnię Drake można zwiedzać?

Każdy, kto jest ciekaw jak powstają destylaty rzemieślnicze, może odwiedzić Drake’a w jego naturalnym środowisku. Krzysztof jest często obecny na miejscu. Oferuje zwiedzanie, zarówno palarnii, jak i destylarnii. Podczas zwiedzania możecie spróbować kawy, alkoholi OVII, oraz innych zaprzyjaźnionych marek Polskich Destylatów. Zmotoryzowanym pozostaje kawa i zakup trunków „na wynos”.

Okowita z Jabłek OVII z Drake Distillery - doskonała w plener. fot. mat. pras.

Na zdrOVIIe!

