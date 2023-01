O tym, co słychać w wielkopolskiej gorzelni rzemieślniczej Drake Distillery, odpowiedzialnej za markę alkoholi OVII, rozmawiam z Krzysztofem Kaczorem, właścicielem i Mistrzem Gorzelnictwa.

Destylat o smaku ciasteczek i pierwsze beczki - rozmowa z Krzysztofem Kaczorem z OVII Spirits. fot. mat. pras.

Czym zajmuje się Drake Distillery?

Drake (z jęz.ang. kaczor), to polska destylarnia założona w 2018 roku, znana przede wszystkim z okowit owocowych: z jabłek, gruszek, czy skórek winogron (“polska grappa”) oraz destylatów: z kwiatów czarnego bzu, aronii, czarnej porzeczki i wielu innych. Oprócz tego, metodami rzemieślniczymi powstają tu również wódki destylowane z truskawkami, czy pomidorami, a także bardziej klasyczne - ziemniaczana i żytnia.

Niełatwy 2022 rok za nami. Jak go oceniasz w kontekście rozwoju rynku polskiego gorzelnictwa kraftowego i marki OVII Spirits?

Nie uważam roku 2022 za jakiś szczególnie trudny dla OVII Spirits. Nigdy nie było łatwo :). Mamy przed sobą sporo pracy jeżeli chodzi o markę i jej rozwój. W małych firmach rzemieślniczych, jak nasza, mamy na głowie wiele obowiązków. Zwłaszcza kwestie formalno-administracyjne dają się we znaki, bo są bardzo angażujące czasowo. Gdyby nie to, moglibyśmy zrobić o wiele więcej. Dlatego czuję lekki niedosyt. Widzimy, że rynek rośnie a to jest dla nas inspiracja do dalszej pracy. Jej efekty będzie widać już od lutego.

Które wydarzenia były dla Was najważniejsze w ostatnich 12 miesiącach i dlaczego?

Wzięliśmy udział w kilku ciekawych wydarzeniach takich jak Festiwal Zakrapiany we Wrocławiu, czy II Ogólnopolski Festiwal Alkoholi Rzemieślniczych w Poznaniu. Zawsze jest to ciekawe doświadczenie - móc obcować bezpośrednio z klientami i poznać ich perspektywę. Widać jednak, że nawet przy poprawnie prowadzonych działaniach promujących wydarzenia, zainteresowanie polskimi produktami gorzelniczymi premium nie jest jeszcze takie, jakie mogłoby być. Dostępność i rozpoznawalność marki, oraz, nie oszukujmy się, cena - to czynniki, które utrudniają przebicie się na mocno nasyconym, zwłaszcza przez alkohole importowane, rynku. Cieszymy się też, że udało nam się wprowadzić do oferty dwie nowe wódki - żytnią i ziemniaczaną, które zostały bardzo dobrze odebrane przez klientów. Właśnie wprowadzamy ich nowe, odświeżone wizualnie, edycje.

Wódki rzemieślnicze OVII. fot. mat. pras.

Drake Distillery: Świadomość konsumentów rośnie

No właśnie, wróćmy na chwilę do klientów. Co sądzisz o świadomości konsumentów, zarówno tych z branży HoReCa, jak i klientów końcowych. Czy wydają Ci się bardziej wyedukowani, jeżeli chodzi o polski kraft gorzelniczy?

Tak, tu obserwuję, z roku na rok, dużą pozytywną zmianę. Klienci coraz częściej zaskakują nas specjalistyczną wiedzą i szczegółowymi pytaniami. Na przykład kilka osób dyskutowało ze mną niedawno o tym, czy z truskawek lepiej robić geist czy destylat i dlaczego. Widać też wzrost świadomości, jeżeli chodzi i jakość polskich alkoholi oraz ich walory degustacyjne. Klienci są coraz częściej świadomi, że jeśli coś ma ok 40% alkoholu i przezroczystą barwę, to wcale nie musi być czysta wódka.

Krzysztof Kaczor w barze w Destylarni Drake. fot. mat. pras.

Drake Distillery o prognozach na 2023 rok

Jak sądzisz, czy rynek będzie rósł w 2023, w jakim tempie?

Myślę, że rynek będzie rósł, i to zdecydowanie. Widzimy to chociażby po zleceniach kontraktowych. Na rynku pojawiają się nowe marki, które chcą abyśmy wyprodukowali dla nich rzemieślnicze alkohole, które będą sygnowane ich logo. Ostatnio stworzyliśmy nowy na polskim rynku gin i wódkę z ananasami. Wiem też, że będą pojawiać się nowe destylarnie. Spodziewamy się też wzrostu zainteresowania naszymi produktami, ponieważ będziemy intensyfikować nasze działania marketingowe.

Wybrane alkohole OVII Spirits. fot. mat. pras.



Czy planujecie jakieś nowości w najbliższych miesiącach, jeżeli tak, to jakie?

Teraz skupiamy się na zmianie wizualnej naszych produktów. Chcemy, żeby etykiety były bardziej czytelne i lepiej odzwierciedlały rzemieślniczy charakter produktów. Kilka nowych smaków cały czas dojrzewa w zbiornikach, czekając na nowe projekty graficzne etykiet. Ale, co do zasady, ja staram się hamować swoje zapędy tworzenia innych smaków. Zamiast tego skupiam się na zapewnieniu większej powtarzalności naszych produktów, oraz zwiększeniu ich dostępności. Co nie oznacza, że nowości będzie niewiele. Geist z pędów sosny, jeżyn, wino z truskawek oraz z czerwonej porzeczki, czy likier z dyni, to produkty już w fazie produkcji, lub czekające na zabutelkowanie. No i zrobiliśmy też destylat o smaku ciasteczek… Może jednak to dobrze, że mam jeszcze mnóstwo pracy do wykonania, innej niż tworzenie nowych destylatów. Gdyby nie to, moje pomysły już dawno zapełniłyby zbiorniki, które byłyby niedostępne dla naszych flagowych produktów.

W tym roku chciałbym też zalać pierwsze beczki. To moje marzenie odkąd tylko otworzyłem destylarnię. Kwestie formalne, jak zwykle, są tu pewnym wyzwaniem, ale to jest rękawica którą zamierzam podnieść.

Dobór owoców do destylacji w Drake Distillery. fot. mat. pras.

