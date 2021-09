Diageo ma nowy magazyn, będzie obsługiwał 12 rynków regionu

Diageo, światowy lider w dziedzinie napojów alkoholowych, oraz operator logistyczny FM Logistic otwierają nowy skład podatkowy w miejscowości Dudestii Noi, niedaleko Timisoary w Rumunii. Będzie on obsługiwał 12 rynków: Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Węgry, Macedonię, Czarnogórę, Serbię, Słowenię, Mołdawię, Czechy, Rumunię i Słowację. Będzie też jednym z największych magazynów Diageo w Unii Europejskiej i największym w Europie Wschodniej.

Data: 24-09-2021, 12:30

Diageo oraz FM Logistic otwierają nowy skład podatkowy w Rumunii fot. materiały prasowe

DIAGEO, światowy lider w dziedzinie napojów alkoholowych, otwiera nowy magazyn w centrum logistycznym FM Logistic o powierzchni 50 000 m2 w Dudeștii Noi, niedaleko Timisoary w Rumunii.

Nowy magazyn będzie obsługiwał 12 rynków i będzie jednym z największych magazynów Diageo w Unii Europejskiej i największym w Europie Wschodniej.

Nowy magazyn jest obsługiwany przez DIAGEO i FM Logistic.

Nowy magazyn Diageo kluczowym hubem dystrybucyjnym napojów alkoholowych w regionie

- Nowy obiekt stanie się kluczowym hubem dystrybucyjnym napojów alkoholowych w regionie. Otwarcie magazynu w Timisoarze przyczyni się do znacznego skrócenia czasu dostaw zamówień. Średnio DIAGEO zredukuje czas realizacji zamówień we wszystkich 12 krajach z 28 do 2 dni, czyli o 93 proc. – mówi Michael Holm, General Manager Diageo Eastern Europe.

Nowy magazyn jest wynikiem owocnej współpracy z firmą FM Logistic, która prowadzi w Timisoarze multiklienckie centrum logistyczne o powierzchni 50 000 m2, Powierzchnia magazynowa FM Logistic zostanie powiększona, a roczny wolumen składu podatkowego przekroczy 30 000 palet.

- FM Logistic z dumą wspiera rozwój Diageo w Europie Wschodniej, udostępniając swój nowy skład podatkowy napojów alkoholowych w Rumunii – mówi Alexander Pavlov, Country Manager FM Logistic Romania.

Rocznie do i z nowego magazynu będzie przesyłane około 12,6 mln litrów (i ponad 20 mln butelek). Obiekt wyposażony jest w system Global Diageo Track&Trace (zwany GTTS), który pozwala Diageo śledzić każdą butelkę od momentu produkcji aż do dotarcia do dystrybutorów w poszczególnych krajach. Dystrybutorzy z kolei mogą śledzić każdą butelkę w jej dalszej drodze aż do konsumentów.

O Diageo

Diageo jest światowym liderem w branży napojów alkoholowych z wyjątkowym portfelem marek, obejmującym m.in. whisky Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan’s i Windsor, wódki Smirnoff, Cîroc i Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray oraz Guinness.

Diageo jest firmą globalną, a jej produkty są sprzedawane w ponad 180 krajach na całym świecie. Spółka jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (DEO) i na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (DEO).

O FM Logistic

FM Logistic, założona w 1967 roku we Francji, jest niezależną firmą rodzinną oferującą rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw dla przedsiębiorstw w branżach FMCG, handlu detalicznego, perfumeryjno-kosmetycznej, produkcji przemysłowej i ochrony zdrowia. Oferowane usługi obejmują magazynowanie, realizację zamówień omnichannel, co-packing, transport krajowy i międzynarodowy, logistykę miejską oraz usługi kontroli łańcucha dostaw.

FM Logistic aktywnie działa w ponad 14 krajach w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej. Roczne przychody spółki wynoszą około 1,4 mld euro. Zatrudnia 27 200 pracowników.