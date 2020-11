Diageo ogłasza 10-letnią strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju, także w Polsce

Firma Diageo, twórca takich marek jak Johnnie Walker, Smirnoff i Guinness, ogłosiła 25 celów w swoim planie "Society 2030: Spirit of Progress” (Strategia społeczna 2030), który ma wywrzeć pozytywny wpływ na świat do 2030 r., aby w tzw. Dekadzie Działań osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainable Development Goals, SDG). Zaangażowanie Diageo w edukację i promowanie rozważnego podejścia do alkoholu jest widoczne od lat także w Polsce.