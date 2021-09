Diageo z kampanią, która ma zwiększyć wiedzę Polaków o alkoholu

Diageo, jeden z czołowych producentów alkoholi na świecie, wystartował w ostatnich dniach z kampanią, która ma zwiększyć wiedzę Polaków na temat alkoholu. Akcja prowadzona jest pod hasłem DrinkIQ, prowokując do dyskusji pytaniem: „Procenty to nie wszystko. Co się liczy w czasie picia alkoholu?”.

Autorski program DRINKiQ z dedykowaną globalną platformą drinkiq.com ma na celu zwiększanie świadomości społecznej o alkoholu, w tym np. jak być odpowiedzialnym gospodarzem, jak wytłumaczyć dzieciom dlaczego nie wolno im sięgać po alkohol, jak alkohol oddziałuje na organizm, ale i w jakich sytuacjach spożywanie alkoholu jest niewskazane. Na stronie znaleźć można artykuły, quizy i poradniki.

„DrinkIQ. Procenty to nie wszystko. Co się liczy w czasie picia alkoholu?” to najnowsza odsłona kampanii DRINKiQ, zapoczątkowanej w 2010 roku pod hasłem, będącym równocześnie mottem przewodnim Diageo - „Alkohol to odpowiedzialność. Pij odpowiedzialnie”.

Kampania ta jest również częścią długofalowej strategii Diageo, której celem do 2030 roku jest dotarcie do ponad miliarda użytkowników na świecie z przesłaniem na temat odpowiedzialnego picia napojów alkoholowych. Diageo od lat czynnie angażuje się w działania edukacyjne i uświadamiające, wierząc, że sukcesem każdej marki powinna stać odpowiedzialność społeczna firmy.

Diageo to światowy lider w produkcji alkoholu, posiadający wyjątkową rodzinę marek. W portfolio znajdują się whisky Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's i Windsor, wódki Smirnoff, Cîroc i Ketel One oraz Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray i Guinness. Produkty Diageo są sprzedawane w ponad 180 krajach na całym świecie.