Distribev na dłużej pozostanie w Silesia Business Park

Firma Distribev, specjalizująca się w dystrybucji napojów alkoholowych i bezalkoholowych, zdecydowała się przedłużyć umowę najmu 1.030 m.kw. powierzchni biurowej w kompleksie Silesia Business Park w Katowicach, należącym do grupy ISOC.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 01-06-2021, 11:23

Distribev w kompleksie Silesia Business Park w Katowicach, należącym do grupy ISOC fot. materiały prasowe

Najemcę reprezentowała firma doradcza Cresa Polska.

– Firma Distribev zdecydowała się przedłużyć umowę najmu w Silesia Business Park. Decyzja ta była podyktowana zarówno elastycznym podejściem właściciela obiektu, jak i korzystnymi warunkami najmu – mówi Elżbieta Golik, Starszy Doradca w dziale reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Distribev w Silesia Business Park

Distribev działa w branży alkoholowej, food i non-food – łącznie w ofercie ma produkty od ok. 500 marek. Firma zaopatruje sklepy detaliczne i firmy z sektora HoReCa, współpracuje też z dostawcami i producentami jako dystrybutor ich towarów. Sprawne dostawy są możliwe dzięki rozbudowanej sieci oddziałów, które zlokalizowane są na terenie całego kraju. Na sukces Distribev pracuje łącznie ponad 260 przedstawicieli handlowych i doradców klienta. Dotychczas spółka zdobyła ponad 35 tys. klientów.

Silesia Business Park to kompleks czterech budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie największego na Śląsku centrum handlowego: Silesia City Center. Inwestycję wyróżnia usytuowanie i rozwiązania zastosowane przy jej budowie. Kompleks znajduje się przy ulicy Chorzowskiej, czyli w niewielkiej odległości od głównej arterii komunikacyjnej Katowic. Dojazd do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach lub Krakowie zajmuje ok. 30-50 minut jazdy samochodem. Najemcy mogą liczyć na komfortowe warunki – wszystkie budynki uzyskały certyfikat LEED na poziomie GOLD.

Cresa jest największą na świecie firmą doradczą na rynku nieruchomości komercyjnych świadczącą usługi agencyjne wyłącznie na rzecz najemców i specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie nieruchomości. Prowadzi działalność w ponad 80 biurach na całym świecie.