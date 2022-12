Wezwanie Heinekena na akcje Grupy Żywiec ma doprowadzić do wycofania spółki z GPW. Dlaczego Heineken zdecydował się na taki krok? Właściciel wskazuje trzy główne czynniki, które złożyły się na tę decyzję.

Dlaczego Heineken chce zdjąć z giełdy Grupę Żywiec? fot. PAP/EPA

W połowie listopada Heineken wezwał akcjonariuszy do sprzedaży 682.823 akcji Grupy Żywiec odpowiadających za ok. 6,6478 proc. całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Po przeprowadzeniu wezwania wzywający zamierza uzyskać łącznie 10.271.337 akcji, odpowiadających 100 proc. całkowitej liczby głosów na walnym spółki.

Zarząd Grupy Żywiec nie ukrywa, że po przeprowadzeniu wezwania wzywający zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji spółki i wycofać wszystkie akcje spółki z rynku regulowanego prowadzonego przez GPW.



Zapisy ruszyły 16 listopada i potrwają do 15 grudnia. Wezwanie jest przeprowadzane w dwóch fazach.

Dlaczego Heineken wycofa z giełdy Grupę Żywiec?

To już wiemy. Dlaczego jednak Heineken zdecydował się na wykup akcji i delisting Grupy Żywiec? Wątpliwości w tej materii rozjaśnia opublikowane pod koniec listopada stanowisko zarządu Grupy Żywiec.

Jak czytamy w dokumencie, po pierwsze, przejęcie pełnego akcjonariatu i wycofanie wszystkich akcji spółki z rynku regulowanego prowadzonego przez GPW ma przyczynić się do uproszczenia i usprawnienia procesu decyzyjnego oraz do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez spółkę.

Heineken chce być obecny w Polsce przez wiele lat

Heineken oświadczył w wezwaniu, iż zamierza nabyć akcje jako długoterminową strategiczną inwestycję finansową, co zdaniem zarządu oznaczać będzie obecność i zaangażowanie firmy na rynku krajowym w perspektywie wieloletniej. W opinii zarządu będzie to okazja do dalszego korzystania przez Grupę Żywiec z wiedzy oraz doświadczenia Heinekena, w tym z globalnej skali prowadzonej przez koncern działalności.

Zarząd Grupy Żywiec wskazuje, że strategiczna obecność Heinekena oznaczać będzie

możliwość osobistego rozwoju zawodowego pracowników spółki również poza granicami kraju, co zdaniem zarządu należy ocenić jednoznacznie pozytywnie.

Heineken a zatrudnienie w Grupie Żywiec

W treści wezwania Heineken nie przedstawił szczegółowych informacji dotyczących wpływu wezwania na zatrudnienie w Grupie Żywiec oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności.

- Biorąc pod uwagę plany Heinekena przedstawione w treści wezwania, nie można stwierdzić, czy wezwanie może wpłynąć na lokalizację działalności Grupy Żywiec w przyszłości oraz czy przeprowadzenie wezwania będzie miało wpływ na zatrudnienie w spółce - precyzuje zarząd.

Grupa Żywiec informuje, że do tej pory ogłoszenie wezwania nie miało żadnego wpływu na zatrudnienie w spółce.

