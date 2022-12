Od ponad 20 lat widzimy sukcesywny spadek konsumpcji alkoholi mocnych. Konsumpcja cały czas spada, a w tym momencie widzimy jeszcze przyspieszenie tego trendu – stwierdził Marek Sypek, dyrektor generalny Stock Polska.

Dlaczego Polacy piją coraz mniej czystej wódki? Są 2 główne przyczyny. fot. shutterstock

Alkohole smakowe bardziej popularne w Polsce niż wódki czyste

Jak powiedział nam Marek Sypek, dyrektor generalny Stock Polska, spadek konsumpcji wódki czystej przekłada się na coraz większą popularność wódek smakowych.

– Konsumpcja wódki czystej spada najmocniej. Patrząc wolumenowo, te spadki sięgają prawie 10 proc. Ten trend przekłada się na konsumpcję wódek, czy też alkoholi smakowych, bo poniżej 37 proc. to już nie jest wódka, a alkohol smakowy, który coraz częściej jest konsumowany w Polsce – wyjaśnił dyrektor Stocka.

Trendy na rynku alkoholi: Czym jest premiumizacja i miksologia?

Zdaniem Marka Sypka obecnie konsumenci sięgają po lepsze alkohole oraz piją alkohol głównie w formie drinków i koktajli.

– Widzimy dwa takie trendy. Jeden nazywany premiumizacją, a drugi miksologią. Obecnie praktycznie minęły czasy picia wódki w kieliszkach. Jak spojrzymy na młodzież, która chodzi na imprezy, to oni mają kilka setek alkoholi smakowych, którymi się wymieniają, żeby poznać różne smaki. Stąd też pewnie wzrosty alkoholi smakowych – ocenił.

Dlaczego Polacy piją coraz mniej czystej wódki?

– Miksologia, o której wspominałem, polega na tym, że coraz więcej konsumujemy alkoholi mocnych tak naprawdę w finalnej wersji 6 lub 10 proc., najczęściej w Polsce z colą lub sokiem. To, co również zauważmy, jest coraz większe zainteresowanie polskiego konsumenta koktajlami i przepisami na dobry koktajl, jak sparować dany gatunek alkoholu, czy miksu alkoholowego w postaci koktajlu, z danym posiłkiem. Czyli ten alkohol już nie jest czymś, co 20 lat temu służyło głównie do tego, żeby upić się, bo tak to pewnie wyglądało. Dzisiaj alkohol jest tym czymś, co jest dodatkiem do posiłku, który ma ten posiłek uszlachetnić, urozmaicić – stwierdził dyrektor generalny Stocka.

– Te dwa trendy są najczęściej zauważalne. Wielość smaków alkoholi smakowych jest naprawdę gigantyczna. I te trendy będą postępować. Konsumujemy fizycznie mniej alkoholu, jak go przeliczymy na ten alkohol stuprocentowy, co jest pozytywne zdrowotnie, bo alkohol spożywany w umiarkowanych ilościach, jak to lekarze mawiają, nie szkodzi, a czasami w pozytywny sposób podnosi ciśnienie i krążenie – podsumował Marek Sypek.

