Dlaczego w Walentynki pijemy wino?

Walentynki często świętujemy przy lampce wina. Dlaczego akurat ten trunek cieszy się tak dużą popularnością w Święto Zakochanych?

Autor: Anna Wrona

Data: 12-02-2022, 15:51

Wino na Walentynki: fot. unsplash

Jak pokazują dane CMR, w tygodniu z Walentynkami sprzedaż win stołowych i musujących rośnie średnio o 20% w porównaniu ze zwykłymi tygodniami. Największe wzrosty notują produkty ze średniej półki cenowej, ale nieco lepiej niż zwykle sprzedają się też w tym dniu trochę droższe wina. Dlaczego decydujemy się akurat na wino?

Wino na Walentynki: Klasyk czy musujące?

– Walentynki przeważnie świętujemy przy lampce wina. Dla większości jest to oczywisty wybór, ponieważ ten rodzaj alkoholu najlepiej podkreśla wyjątkowość chwili – uważa Nathalie Sobieska, Brand Manager JNT Group.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Jak dodaje, Polacy chętnie wybierają wina musujące oraz wina z dodatkiem soków owocowych.

– Częstym wyborem jest wino musujące, na przykład Monte Santi Ice i Ice Rose z przyjemnym owocowym aromatem, które idealnie sprawdza się jako aperitif podczas romantycznej kolacji. Dużą popularnością cieszą się również wina z dodatkiem soków owocowych, gustują w nich głównie panie – komentuje.

Nathalie Sobieska zaznacza jednocześnie, że powiększa się również grupa konsumentów, którzy wybierają wina spokojne – zarówno białe, jak i czerwone.

– Klasyka jest zawsze w modzie. Na specjalne okazje, a taką jest właśnie Święto Zakochanych, często sięgamy po wino z kategorii premium, którego nie pijemy na co dzień – dodaje.

Tomasz Potrzebowski, ekspert rynku wina firmy Henkell Freixenet Polska, zwraca uwagę, że przewagą wina w świętowaniu małych i wielkich momentów, w tym Walentynek, jest m.in. umiarkowana zawartość alkoholu oraz uniwersalność tego trunku.

– Czy wino jest częstym wyborem w Walentynki? Oczywiście! Wino to doskonały pomysł na Walentynki i na tym też polega jego przewaga nad innymi alkoholami. Według mnie, zarówno wino musujące, jak i wino spokojne, swą finezją i umiarkowaną zawartością alkoholu jest idealnym kompanem w świętowaniu ważnych chwil w życiu - tych małych, jak i tych dużych. Zwłaszcza w czasach covidowych doceniliśmy te „małe, wielkie momenty” celebrowane głównie w domowym zaciszu – mówi Tomasz Potrzebowski.

– Wino jest towarzyskie, eleganckie - buduje zatem świetny klimat tego wyjątkowego wieczoru. Może być dodatkiem do romantycznej kolacji czy spotkań w gronie przyjaciół. Towarzyszy nam, gdy siedzimy pod kocem i oglądamy seriale oraz gdy jesteśmy na wystawnej kolacji w restauracji. Jego uniwersalność jest wyjątkowa i to jest wielki, niezaprzeczalny atut wina – zachwala.

Jak wymienia, niezmiennie popularnością w Walentynki cieszą się prosecco, cava i pozostałe wina musujące.

– Bąbelki są idealne do celebrowania ważnych dla nas chwil. Ponadto są bardzo romantycznym trunkiem, dlatego w Walentynki są świetnym wyborem. Nie można zapomnieć o winach różowych – „rosé” doskonale wpisuje się w trend walentynkowy – poleca ekspert.

– Generalnie tego dnia powinniśmy wybierać wina lekkie – zarówno białe, jak i czerwone- z nieprzesadnie wysoką zawartością alkoholu - czyli takie, które wprowadzą nas w dobry nastrój i pozwolą miło spędzić czas. Ciężkie, alkoholowe czerwone wina z wysoką zawartością tanin zostawmy na inną okazję – radzi Tomasz Potrzebowski.

Walentynkowe edycje specjalne w sklepach

Dla firm alkoholowych Święto Zakochanych to czas zwiększonej sprzedaży i ofert specjalnych.

– Walentynki są bardzo specyficznym okresem w sezonie zimowym, ponieważ z jednej strony już minął boom bożonarodzeniowy oraz sylwestrowy, lecz z drugiej – branża ma okazję na odnotowanie zbliżonych wskaźników sprzedażowych, jak w przypadku minionych okazji – mówi Grzegorz Chojnacki – prezes Zarządu BZK Alco S.A.

Czerwone kokardki, miłosne napisy czy zawieszki z serduszkiem to dodatki limitowanych serii sprzedawanych specjalnie w tym okresie.

– W punktach sprzedaży pojawią się wybrane alkohole ozdobione specjalną, czerwoną kokardą. W tym roku wybraliśmy te, które w naszej opinii idealnie uświetnią romantyczny wieczór. Są to, cieszące się niesłabnącą popularnością, wina Monte Santi, jak również kalifornijskie wina Freeway oraz wina spokojne z kolekcji Angelo i Lazy Wheel – wymienia Nathalie Sobieska, Brand Manager JNT Group.

– Na ten szczególny dzień w roku przygotowaliśmy zatem szczególne produkty - na naszych winach pojawią się zawieszki w kształcie serca, na części z nich będą przeróżne, gotowe hasła związane z uczuciami do wyboru. Poprzez ekspozycje w sklepach poprawiamy też widoczność naszych produktów. Chcemy, by tego dnia wino było wyjątkowym produktem dawanym od serca. Limitowane edycje naszych walentynkowych win pojawiły się we wszystkich sklepach – wskazuje Tomasz Potrzebowski.