Do 15 lipca KOWR przyjmuje wnioski od producentów wina o wpis do ewidencji

Każdy producent i przedsiębiorca, wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Polski przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, powinien zostać wpisany do ewidencji prowadzonej przez KOWR.

Wpis jest dokonywany na każdy rok gospodarczy, w którym będzie wyrabiane wino.

Termin składania w KOWR ww. wniosków na rok gospodarczy 2020/2021 (tj. od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 lipca 2021 r.), upływa w dniu 15 lipca 2020 r.

Wnioski o wpis do ewidencji można złożyć osobiście w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie lub wysłać za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego na adres ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

Formularze wniosków o wpis do ewidencji dostępne są na stronie internetowej KOWR: http://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino/formularze-wnioskow.

Ewidencja producentów jest potrzebna, ponieważ wino jest objęte podatkiem akcyzowym. Konieczna jest kontrola metod produkcji wina, jego etykietowania oraz certyfikacji wina. Ponadto umożliwia ona monitorowanie potencjału rynku wina na podstawie składanych deklaracji dotyczących szacunków produkcji wina, jego zapasów na koniec roku gospodarczego oraz zbiorów winogron i produkcji.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w oparciu o ewidencję kontroluje uprawy winorośli, bowiem wino można produkować tylko z dozwolonych przepisami unijnymi odmian winorośli.

Wpis do ewidencji dotyczy jedynie tych producentów, którzy zamierzają wprowadzać wino do obrotu handlowego, natomiast bez żadnych zezwoleń można wyrabiać wino na własne potrzeby. Chodzi o wino wytwarzane ze świeżych winogron w procesie fermentacji.

W ewidencji KOWR na 2019/2020 r. wpisanych jest 295 podmiotów. W 2018/2019 produkcja wina w Polsce osiągnęła poziom ponad 12 tys. hl., głównie wytwarzane są białe wina (ponad 7,7 tys. hl). Winorośl uprawia się na obszarze ok. 460 ha.