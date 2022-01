Dobre jedzenie wymaga dobrego wina (wywiad)

JNT Group wraz z Michelem Moranem stworzyło kolekcję win, skierowaną zarówno do handlu detalicznego, jaki i do sektora gastronomicznego. O wyjątkowym projekcie i współpracy, rynku gastronomicznym w Polsce oraz łączeniu wina z jedzeniem rozmawiamy z Michelem Moranem oraz Waldemarem Macieszą z JNT Group.

21-01-2022

Dobre jedzenie wymaga dobrego wina – wywiad z Michelem Moranem i Waldemarem Macieszą, dyrektorem ds. HoReCa w JNT Group / fot. materiały prasowe

JNT Group nawiązało współpracę z Michelem Moranem, tworząc wspólną kolekcję win. Na czym polega projekt Wino Chefa?

Waldemar Maciesza: Kolekcja Wino Chefa dostępna była dotychczas wyłącznie w sklepach, gdzie oferowaliśmy specjalnie wybrane przez Michela wina. Nasz mistrz z właściwą sobie charyzmą i uśmiechem pokazuje Polakom, w jaki sposób wina można serwować z ulubionymi daniami. Cały projekt, realizowany pod hasłem „Jedz, pij, raduj się”, cieszy się ogromną popularnością.

Jak Pan powiedział, dotychczas kolekcja była dostępna w handlu detalicznym, teraz została rozszerzona o gastronomię. Skąd taka decyzja?

Waldemar Maciesza: Widząc, jak bardzo Polacy potrzebują i oczekują edukacji w zakresie kultury picia wina, postanowiliśmy zaproponować restauracjom rozwiązanie, które nie tylko ułatwi serwowanie wina, ale też pozwoli gościom jeszcze przyjemniej spędzić czas i dostarczyć im tych pozytywnych emocji.

Jakie wina znalazły się w kolekcji Wino Chefa?

Waldemar Maciesza: Z kolekcji Wino Chefa wybraliśmy wraz z Michelem 10 pozycji stanowiących przekrój win z całego świata, które oferujemy lokalom gastronomicznym z mniejszym doświadczeniem w tej kategorii. Otwieramy przed restauracjami nowe możliwości rozbudowy własnej oferty i zwiększenia zysków, gdyż wraz z selekcją dobrej jakości win proponujemy narzędzia, które dodatkowo wesprą tę sprzedaż w punkcie.

Chciałbym podkreślić, iż w naszej ofercie znajdują się świetne produkty, dobrane zgodnie z zasadą value for money, jak na przykład: doskonałe prosecco Moinet z Włoch, bogate w aromaty Sauvignon Blanc w postaci Silent Lamb z Nowej Zelandii czy mocno owocowe francuskie Chardonnay pod marką Reserve de La Motte.

Czym dla Pana jest projekt Wino Chefa w restauracji i gastronomii? Jak doszło do współpracy między Panem a JNT Group?

Michel Moran: pomysł wyszedł od JNT Group, który jest mi bardzo bliski. Mój udział w tym projekcie polega na doborze moich ulubionych gatunków wina pod względem geograficznym, a także pod kątem szczepów, z jakich powstały. Jako restaurator i też człowiek, uważam, że dobre jedzenie wymaga dobrego wina. Trudno wyobrazić sobie pyszną i przyjemną kolację z przyjaciółmi bez wina i dlatego restauracja bez dobrego wina nie istnieje. Właśnie z tego powodu projekt Wino Chefa w HoReCa idzie pełną parą.

W Polsce wino w restauracji zazwyczaj jest bardzo drogie. Przy selekcji, którą tworzyliśmy, zadbaliśmy, aby wina były rozsądne cenowo. Ponadto wybraliśmy tylko te, które gwarantują jakość, świeżość, a jednocześnie – jak pokazuje moje doświadczenie w restauracji – stanowią przekrój ulubionych win Polaków. Dla restauracji przygotowaliśmy też kompleksowy zestaw do sprzedaży wina, który zapewniać będzie doskonały serwis.

Powiedzieli Panowie o selekcji win oraz wsparciu merytorycznym i serwisowym dla restauracji. Na jakie jeszcze korzyści mogą liczyć lokale decydujące się na współpracę w ramach projektu Wino Chefa?

Waldemar Maciesza: Czujemy się odpowiedzialni przed restauratorem za projekt, który już cieszy się powodzeniem i znalazł odbiorców w całej Polsce. Oprócz wspomnianej optymalnie skonstruowanej ofercie win z całego świata, dopasowanej do oczekiwań gości, proponujemy restauracjom narzędzia, które wesprą ich w sprzedaży. Chcemy, aby poprzez efektywne wykorzystywanie tych narzędzi w naszym modelu biznesowym, restaurator otrzymał kompleksowe rozwiązanie dla swego lokalu, jeśli chodzi o kategorię wino.

Warto zauważyć, że klienci, zwłaszcza mniej doświadczeni, chętniej decydują się na wino, które wybrał dla nich ekspert, a szczególnie, jeśli jest on znany i lubiany. Z tego względu przygotowaliśmy komplet materiałów, które będą obrandowane i ułatwią gościom decyzję. Restauracje otrzymają od nas Dedykowaną Kartę Win z autografem i słowem wstępu od samego mistrza Michela, komplet kieliszków, trybuszony, tace, coolery oraz zapaski dla obsługi. Ponadto na początku współpracy proponujemy szkolenie dla kelnerów, dzięki któremu nauczą się, w jaki sposób prezentować wina, a tym samym efektywniej je sprzedawać.

Jestem przekonany, że optymalizacja asortymentu, dopasowanie cenowe i efektywność narzędzi doprowadzi lokale uczestniczące w projekcie do sukcesu.

Analizując poszczególne segmenty win, na które z nich jest obecnie największe zapotrzebowanie w polskiej gastronomii?

Waldemar Maciesza: Polacy chcą pić wino, które im smakuje i ma najlepszą relację ceny do jakości. Obserwując zakupy restauratorów, w pierwszej piątce plasują się: Prosecco i Primitivo z Włoch, Riesling z Niemiec, Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii i Cabernet Sauvignon z Chile na równi z Kalifornijskim Zinfandlem.

Właściciele lokali, idąc za zapotrzebowaniem ze strony swoich klientów, wybierają produkty klasyczne, choć nie są zamknięci na nowości, jak na przykład szczep Susumaniello. Co ciekawe, obserwujemy odejście od Chianti, które było tak popularne przez ubiegłe lata. Niestety, polskie winnice odnotowują spadek sprzedaży, związany z brakiem obcokrajowców w miejscowościach licznie przez nich odwiedzanych.

Powiedzieliśmy o konkretnych rodzajach win. W jaki sposób powinniśmy dobierać je do potraw?

Michel Moran: Musimy szukać balansu. Nie możemy dobrać zbyt mocnego wina do łagodnej potrawy i odwrotnie. Restauratorzy powinni sami proponować takie wina, które wniosą równowagę. Na przykład do mocno doprawionej ryby z grilla warto wziąć mocne, beczkowane Chardonnay, a do delikatnego łososia z patelni – Sauvignone Blanc. Dobierając wina, zawsze musimy szukać harmonii.

Jak Pan ocenia sektor gastronomiczny w Polsce?

Waldemar Maciesza: Jestem bardzo zadowolony z ostatniego półrocza, od kiedy lokale otworzyły się ponownie. Już pierwszego dnia wiele z nich zapełniło się gośćmi, spragnionymi spotkań w gronie przyjaciół. Gastronomia cieszy się dużą popularnością.

Wspomniał Pan o odmrożeniu gastronomii wiosną 2021 roku, jak wyglądały wówczas działania JNT Group w sektorze HoReCa?

Waldemar Maciesza: W JNT Group postawiliśmy na rozwiązania i produkty innowacyjne, aby restart odbył się z jak największą korzyścią dla lokali, które przecież dotkliwie ucierpiały podczas lockdownu. Wzmocniliśmy asortyment win spokojnych, poszerzając selekcję o wino z obszarów geograficznych, cieszących się dużą popularnością wśród Polaków.

W okresie wiosenno-letnim wzrasta zainteresowanie winami musującymi, więc przygotowaliśmy ofertę również w tym zakresie. Goście restauracyjni bardzo dobrze przyjęli wina musujące Monte Santi w opakowaniu typu keg w różnych wariantach smakowych. Przełamaliśmy też barierę sprzedaży wina czerwonego, które w lecie było obecne w większości lokali gastronomicznych w całej Polsce, dostarczając Sangra de Allegra w opakowaniu HoReCa. Serwowane na zimno z owocami, znalazło wielu amatorów wśród gości restauracyjnych.

Co według Panów mogą zrobić restauratorzy, aby poprawić swoją sytuację na rynku?

Waldemar Maciesza: Stan gastronomii w Polsce jest uzależniony od segmentu, jak i rodzaju prowadzonej działalności. Przebranżowienie czy też zawieszenie działalności w skrajnych przypadkach kształtowało rynek jeszcze przed restartem. Słyszmy od gastronomów, że w okresie pocovidowym Polacy w restauracjach wydają mniej pieniędzy. Częściej gotują w domu niż przed pandemią, więc częstotliwość wizyt również została obniżona. Restauratorzy muszą zwrócić uwagę na wartość sprzedaży dla pojedynczego klienta i starać się poprzez odpowiedni serwis podwyższać rachunek. Podniesienie średniego rachunku dla indywidualnego klienta zwiększy zarobek lub pozwoli na nadrobienie strat w perspektywie miesiąca, a dalej roku.

Michel Moran: Wino to dobry pomysł na poprawianie kondycji restauracji. Tylko zdecydowanie lepiej sprzedać go więcej i taniej, niż mało i drogo. To jest moja filozofia. Tak jak we Francji, gdzie w restauracji wino jest przystępne cenowo. Gość restauracyjny może delektować się winami za rozsądną cenę, a więc jest zadowolony, a jednocześnie restauracja zyskuje, ponieważ klient zostawia wyższy rachunek.

Łącząc wino z gośćmi restauracji, jakie jest podejście Polaków do zestawiania win z jedzeniem?

Michel Moran: Coraz lepsze. Kiedy 20 lat temu otwierałem w Polsce swoją pierwszą restaurację, większość kolacji odbywała się przy wódce. Dziś natomiast konsumuje się dużo więcej wina. Widać, że Polacy coraz lepiej znają się na winie i coraz bardziej ono im smakuje. Myślę, że idziemy – choć powoli - w dobrym kierunku i że kiedyś dogonimy Francję (śmiech).

Dziękuję za rozmowę.