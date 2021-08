Doctor Brew krytykowany za zdjęcie całujących się mężczyzn

Po tym jak Doctor Brew opublikował zdjęcie dwóch całujących się mężczyzn w internecie wybuchła burza. Po fali negatywnych komentarzy browar zdecydował się na nietypowe rozwiązanie.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 01-08-2021, 14:49

Doctor Brew - zdjęcie na profilu marki podzieliło internautów. fot. facebook Doctor Brew

Doctor Brew - zdjęcie podzieliło internautów

28 lipca Browar Doctor Brew opublikował w mediach społecznościowych reklamowe zdjęcie dwóch całujących się mężczyzn z dopiskiem: "Gdy mówią Ci, jak masz kochać - Ty kochaj szczerze. Bo miłość to miłość."

Pod postem pojawiło się ponad 2,5 tys. komentarzy - zarówno pozytywnych, jak i zdecydowanie negatywnych. W efekcie Doctor Brew ogłosił, że za każdy hejterski komentarz pod postem wpłaci 10 zł na rzecz Kampanii Przeciw Homofobii.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Doctor Brew wesprze Kampanię Przeciw Homofobii

Kontrowersje wokół akcji postanowił wyjaśnić osobiście Tomasz Czechowski, członek zarządu Doctor Brew w filmie opublikowanym 29 lipca także na profilu marki.

- Tym postem wzbudziliśmy totalną spiralę nienawiści, spotkaliśmy się z ogromnym hejtem. (...) Nie zgadzamy się z tym i chcemy ten hejt przekuć w coś dobrego. Dlatego za każdy hejterski komentarz 10 zł przeznaczymy na Kampanię Przeciwko Homofobii. Dziękuję tym, którzy pod postem wypowiadają się dobrze, bo to oznacza, że ten świat nie jest jeszcze do końca zepsuty - dodał Czechowski.

Doctor Brew - założony w 2010 r. posiada w ofercie stałej 10 piw kraftowych. Do tej pory firma wyprodukowała ponad 100 różnych produktów i sprzedała ponad 4 mln butelek piwa pod marką własną oraz private label. Jej produkty są dostępne zarówno w sklepach specjalistycznych, jak i w sieciach Lidl, Auchan, Carrefour, Makro, Selgros, Kaufland i Intermarche. Prowadzi też patronacki lokal Doctor's Bar we Wrocławiu. Od 2019 roku piwa Doctor Brew są warzone w Browarze Lwówek, dzierżawionym przez spółkę od Grupy BRJ. W styczniu 2021 Doctor Brew połączył się z Browarem Tenczynek należącym do Janusza Palikota.